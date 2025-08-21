Iker Casillas y la historia de un cabreo El ex del Real Madrid no puede callarse ante el aluvión de relaciones con mujeres que le atribuyen en los platós de televisión

as televisiones, ávidas de noticias para que las audiencias no decaigan en la época estival, buscan objetivos perfectos para mantener el interés de los televidentes en un verano tan caluroso que, lo que menos apetece, es ver la televisión durante largas horas del día.

Este verano, la 'carnaza' elegida ha sido Iker Casillas. A pesar de que el exportero del Real Madrid siempre ha querido mantenerse al margen de los focos mediáticos, los programas de crónica social recurren a él para subir audiencias. Así, como recoge ABC, desde la primavera están dando voz a mujeres a las que llaman sus 'amigas' por haber tenido cierto trato con Iker Casillas.

La historia se ha ido enredando y las jóvenes ya no hablan solo del futbolista, sino que incluso se pelean entre ellas por ver quién tiene un minuto más de fama, algo que alguna de ellas ha declarado abiertamente que es lo que busca. Sin ir más lejos, este martes la situación vivió su momento más surrealista cuando 'Vamos a ver' (Telecinco) montaba una tertulia como si fuera un tema de importancia nacional después de que una de las muchachas se hiciera llamar como la «novia oficial» y un par de minutos después, la misma mujer llamara al programa para desmentir que fuera ella y denunciara una suplantación de identidad. Un auténtico show que provocó el estallido de Iker Casillas que no dudó en dar una contundente réplica en las redes sociales.

Todo ocurría cuando Omar Suárez, colaborador de 'Vamos a ver', informaba que al correo del programa había llegado un email de una mujer, de nombre Isabella, que aseguraba ser «la novia oficial» de Iker Casillas. «Hace unos días me llegó un correo con un título en el que ponía: 'soy la novia oficial de Iker Casillas'. Me pongo a leerlo y me encuentro con una chica que reivindica su posición ante todas las demás y dice que la auténtica es ella, que tiene promesas hasta de matrimonio, que es algo recíproco y adjunta un vídeo que demuestra que se conocen», manifestaba el periodista del matinal de Telecinco. «Me asegura que Iker le promete amor eterno, que es la mujer de su vida y ha dejado a todas las mujeres por ella. Ella quiere ser la que le pida matrimonio a Iker», indicaba el colaborador ante las cámaras que no se esperaba lo que ocurriría casi de inmediato.

Isabella se ponía en contacto con Alejandra Prat y desmentía toda la información. «Me dice que está muy preocupada con lo que está pasando, que se están creando cuentas falsas con su nombre y sus fotos. que no ha sido ella, que no ha hablado con Omar y que no ha enviado este correo. Además, que esto tiene algo que ver con Juliana», señalaba la tertuliana que dejaba a Omar Suárez de piedra que volvió a llamar al número que tenía como contacto de la implicada y nadie se lo cogió. Ya con la mosca tras la oreja, comenzó a investigar y al contrastar el número con el que poseía Alejandra Prat se dio cuenta que no era el mismo y que había sido completamente engañado. 'Vamos a ver' no se quedó ahí y dio voz a la verdadera Isabella que habló para el matinal.

Todo ello hizo que Iker Casillas, que intenta mantenerse al margen de todo este 'culebrón' que han montado, explotó en redes y aunque no mencionó a 'Vamos a ver' sus palabras iban dirigidos a los miembros del equipo del matinal de Telecinco.

«Hace unas semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país», comenzaba escribiendo Iker Casillas. «Cuanto menos te gusta salir, más te sacan. En fin, a lo que voy. Hablé con gente de diferentes programas para saber por qué ese interés en mi persona. La contestación fue: 'Iker, hablar de ti sube la audiencia. Meter noticias tuyas en las diferentes redes hace que la gente pinche en el enlace'. ¡Me quedo loco! Así, tal cual, ¡para vender mierda! Sin importar contrastar o informarse. ¡De locos!», sentenciaba el exfutbolista en las redes sociales harto de ser tema de tertulia en los programas 'rosas'.