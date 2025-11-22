El Norte Valladolid Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:56 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 22 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Su carácter positivo le ayuda a entablar nuevas amistades. Procure ahorrar un poco más. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Ábrase a nuevas formas de conocer gente. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Valore las oportunidades profesionales y decida. Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Proyecte, en común con sus amigos, más actividades. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Surgirán oportunidades de crecer profesionalmente. El estómago le está dando la lata, procure comer poco.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Una pareja es cosa de dos, no lo olvide. Jornada propicia para acuerdos económicos. Aproveche para estudiar algo nuevo. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Puede pasar de la pasión a la ruptura. Los astros favorecen la estabilidad y seguridad económica. El cambio de política de su empresa le beneficiará. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Dentro de muy poco surgirán nuevas relaciones afectivas. Tener negocio propio siempre ha sido su ilusión, láncese. Reconsidere su actitud en el trabajo, no se juegue el puesto. Cuidado con los resfriados, tiene pocas defensas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Necesita tiempo antes de abrir a alguien su corazón. Recibe una cantidad de dinero por una comisión. Oportunidad especial en el trabajo, no vacile. Síntomas de un pequeño resfriado.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Los astros favorecen los vínculos afectivos. Verá aumentar sus finanzas. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Escuche más a sus seres queridos. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. En el plano laboral, muestre su talento a las personas adecuadas. Su cuerpo le pedirá dormir más de lo habitual.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

No caiga en una dependencia amorosa poco recomendable. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Tomará decisiones laborales muy valiosas para el futuro. Temple sus nervios y relájese.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. Por fin podrá comprarse ese piso. Se están ensanchando sus horizontes laborales. Si se siente más cansado de lo normal, dormir le beneficiará.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Es indispensable que practique algún deporte.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)