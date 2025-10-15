El Norte Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:40 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 15 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Procure tener claros sus sentimientos para no hacer daño. Juegue a la lotería, podría tocarle. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. La pereza puede terminar con su salud.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Ese catarro dificultará hoy su actividad.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Este día le traerá recuerdos de una persona querida. Su economía es excelente, ayude a quien lo necesite. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. Leves molestias de vejiga o riñones.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Muy bien con su actual amor, cuídelo. Use su sentido práctico en temas económicos. Escuche a las personas de su entorno laboral. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Momentos familiares que recordará con melancolía. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Está muy tenso; relájese con un baño.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. Está bien considerado en su puesto de trabajo. El cansancio le impide disfrutar de sus amigos, vaya al médico.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Hoy soluciona los problemas con su amigo del alma. Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Comidas largas crean vidas cortas.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a sus jefes. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Día complicado en el entorno familiar. En el aspecto económico debería ser más realista. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Momento sentimental bastante bueno e intenso. No deje que la ambición ciegue la realidad. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Intente estar más con su familia. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Oferta laboral muy interesante. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

