Los hijos de Palomo Linares, investigados por presunto maltrato animal

Miguel Palomo Danko y su hermano mayor, Sebastián, hijos del torero ya fallecido Sebastián Palomo Linares, están siendo investigados por un presunto delito de maltrato animal a consecuencia de la denuncia de Paula Sánchez Zurdo, expareja del primero, quien ha ofrecido su testimonio sobre su mascota, ya fallecida en la revista 'Semana'.

Paula, de 36 años, ha explicado que tuvo una relación con Miguel Palomo durante ocho meses y desde la ruptura no ha vuelto a saber nada de él ni de su hermano. Él era el propietario de Bronca. «Siguió estando a su nombre incluso después de su rescate. Lamentablemente, falleció el 27 de octubre de 2024 tras una lucha incansable por salvar su vida. Y murió a nombre de Miguel, su propietario», ha asegurado.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, ella no fue testigo de ningún tipo de maltrato hacia ningún animal, pero fue con el tiempo cuando comenzó a darse cuenta de que algo ocurría. «Pasaron siete años sin saber nada de él, y fue entonces cuando empezaron a llegarme comentarios de Sebastián (el hermano de Miguel), quien me hizo sospechar que Bronca no estaba bien. Nunca me dijo claramente en qué estado se encontraba, solo dejaba caer cosas que me hicieron preocuparme», ha narrado.

«El 11 de febrero de 2023, decidí ir a buscarla. Y lo que vi aquel día me rompió el alma. Bronca ya no era la misma. Me encontré con una perrita que había sido condenada al abandono y al dolor. Sus patas traseras estaban rotas; tenía leishmaniosis en un estado muy avanzado; su ojo izquierdo estaba salido y completamente ciego por un fuerte traumatismo, según el informe veterinario», ha relatado.

Y prosigue: «Sufría una anemia severa; sus órganos estaban desplazados; su piel estaba quemada por el frío y el calor; y, como si todo esto no fuera suficiente, dos meses después de rescatarla descubrí que tenía un linfoma de alto grado».

El desenlace fue el siguiente: «Los veterinarios fueron claros. Si Bronca no hubiera sido rescatada, hubiera tenido una muerte agónica y dolorosa en un corto período de tiempo». Según cuenta Paula a 'Semana', las facturas de la atención recibida por la mascota ascienden casi a los 20.000 euros, y «todas ellas están presentadas en el Juzgado junto a informes, vídeos, pruebas y más documentos», explica el medio.

«Bronca fue abandonada a su suerte en una finca, supuestamente bajo el cuidado de Sebastián, mientras Miguel seguía siendo su dueño legal», ha destacado la joven antes de confirmar que ambos hermanos «han sido denunciados penalmente por presunto maltrato animal grave y serán juzgados bajo el Artículo 340 bis».

La denuncia ocurrió el 15 de febrero de 2023 y ha sido ahora cuando la Audiencia Provincial de Toledo ha estimado que los hechos revisten caracteres de un delito de maltrato animal grave, corrigiendo al Juzgado de Instrucción, que decidió tramitar la instrucción como si fuera un delito leve. Por ello, Miguel y Sebastián Palomo Danko están citados a declarar en calidad de investigados el próximo día 25 de abril ante el Juzgado de Instrucción nº4 de Illescas.

«Bronca merecía amor, cuidado y respeto. Y aunque ya no está, su historia no será olvidada. Lucharé hasta el final para que su sufrimiento no quede impune y para que ningún otro animal tenga que pasar por lo mismo», ha resumido en 'Semana'.

