El hijo de Jesús Calleja no puede contener las lágrimas al despedirse de su padre

Jesús Calleja pone este martes, 25 de febrero, rumbo al espacio. Mientras corre el reloj en su cuenta atrás, el aventurero espera ya en la villa de los astronautas, aunque antes ha vivido un emotivo momento, cuando se ha despedido de su hijo, que ante la marcha de su padre se ha derrumbado en lágrimas ante las cámaras de Mediaset.

Jesús Calleja está a punto de embarcarse en la misión NS-30 que le llevará al espacio a bordo de la 'New Shepard', por lo que las emociones están a flor de piel y así lo han vivido los presentes en la despedida del aventurero y su hijo adoptivo, Ganesh. «Resultó imposible en ese hasta luego contener las emociones», señalaba el periodista de Telecinco que había vivido 'in situ' la despedida de Jesús Calleja y su hijo antes de mostrar las emotivas imágenes. El explorador abría sus brazos y Ganesh iba directo a abrazar a su padre. «No me hagas esto Ganesh, no me hagas esto, que yo bajo bien, de verdad», le decía el explorador al joven que no aguantaba y se rompía en lágrimas.

«Estamos muy nerviosos todos», le apuntaba Ganesh al explorador ante las cámaras de Telecinco al que volvía a abrazar fuertemente. «No sabía que iba a ser tan duro y se me cayeron algunas lágrimas», manifestaba el hijo de Jesús Calleja al reportero de Mediaset.

Pero el hijo de Calleja no era el único que estaba nervioso, también lo estaba la madre del aventurero que también ha revelado cuál es su mayor miedo ante el viaje del aventurero al espacio.