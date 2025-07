La hija de José Luis Gil, indignada por los rumores sobre el empeoramiento en la salud del actor

El Norte Martes, 1 de julio 2025, 11:11 Comenta Compartir

El actor José Luis Gil sufrió un ictus isquémico, el pasado 4 de noviembre de 2021 que le obligó a permanecer ingresado, durante 21 días, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid. Desde entonces son muchos los amigos y compañeros de profesión que han hablado de él para dar a conocer su estado de salud. «José Luis está ahí en una situación complicada. Pero, por otro lado, tiene de bueno que está bien físicamente, quitando el problema que le impide trabajar, pobrecito», dijo Pablo Chiapella en noviembre de 2023. «Por lo menos se ha salvado y hay que quedarse con eso», añadió. También Luis Merlo se emocionó al hablar de la lenta recuperación de su amigo y compañero de reparto: «Es un tema muy doloroso». Además, el hijo de Carlos Larrañaga habló del vínculo tan fuerte que tienen, pues se conocen desde hace más de dos décadas: «Llevamos veintidós años trabajando juntos. Estoy muy en contacto con la familia y, además, a través de un gran amigo en común. Estamos interesados y metidos dentro del tema».

Informaciones falsas

Desde hace unos días se rumoreaba que la salud del actor había empeorado considerablemente. Una información que ha disgustado mucho a su familia y amigos íntimos. «No está ingresado y su situación sigue igual que la última vez que hablamos. Sigue en casa, rodeado de cariño y disfrutando de la compañía familiar. No entiendo que surjan rumores tan dramáticos y que no se compruebe si son verdaderos antes de publicarlos. Ese tipo de noticias causan mucho daño», ha dicho su hija Irene Gil, quien ejerce de portavoz de la familia ante las especulaciones que decían que el intérprete había tenido que ser trasladado de urgencia a un hospital de Madrid.

Pero esta no es la primera vez que la joven se pronuncia sobre el estado de salud de su padre. «Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto», escribió a través de una publicación de Instagram en octubre de 2023.