El hermano de Montserrat Caballé podría ser desahuciado por impago del alquiler de 41.000 euros

Montserrat Caballé se convierte de nuevo en noticia, ya que su hermano Carlos, de 83 años, estaría a punto de ser desahuciado de su domicilio en la calle Muntaner de Barcelona, por un impago del alquiler que ascendería a 41.000 euros.

Tras la denuncia presentada por los propietarios del inmueble, un juzgado de la ciudad condal ha ordenado el lanzamiento de la sede de la asociación que lleva el nombre de la recordada cantante lírica -y donde reside su hermano, que fue también su representante- y, si el recurso interpuesto por su abogado alegando que está en una situación vulnerable, ya que cobra una pensión de menos de 1000 euros mensuales, no prospera, el tío de Montserrat Martí será desahuciado el próximo 3 de octubre.

Carlos Caballé debía pagar mensualmente por su vivienda un alquiler de 1.200 euros, mientras que la Fundación de su hermana pagaba en torno a 1.700 euros. Según la demanda presentada por los propietarios, el octogenario adeudaría un total de 22.500 euros por impagos casi continuados desde el verano de 2023, mientras que la fundación debería 18.700 euros. Una deuda total de 41.000 euros que podría provocar su desahucio el próximo 3 de octubre a las 10 de la mañana.

Algo que parece no preocupar demasiado al hermano de la soprano, que ha reaparecido acompañado por su hija Montse, encargada de tomar la palabra para asegurar que «no son momentos difíciles, ayer hicimos un comunicado de prensa, es lo que habéis recibido todos los medios y no tenemos otra cosa que decir». «Lo que sí agradecería es que no se hable más, ni de que nadie ha dejado tirado a nadie, ni de que hay fracturas familiares, ni estas barbaridades que se están diciendo».

«Gracias a Dios hemos sido y somos siempre una familia unida desde que estaba Montserrat y desde que Montserrat ya no nos acompaña. Nos queremos, nos ayudamos y estamos todos unidos. Eso es lo único que os puedo decir. Y que nos apoyamos los unos a los otros. Se ha estado pasando mal momento, se está intentando solucionar, y esto es todo lo que os puedo decir. Estamos tranquilos», ha confesado, confirmando que confían en no ser desahuciados.

«Y agradecemos todo el cariño de la gente que nos está mostrando desde ayer y, por favor, pido ya que nos dejen vivir un poco», ha añadido la sobrina de la cantante lírica, aclarando que la fundación «está siguiendo con su labor. En ningún momento se ha parado, una cosa no tiene nada que ver con la otra», ha zanjado.

Carlos, por su parte, ha jugado al despiste y al preguntarle cómo se encuentra ha apuntado que «salvo mi cojera debido al tobillo del antiguo servicio militar obligatorio, factura de entonces y mala reparación de entonces, del resto estoy bien».