Las herederas europeas mantienen su contacto por WhatsApp

El móvil se ha convertido en la herramienta más utilizada por los jóvenes para comunicarse entre ellos. Grupos de amigos, más o menos próximos en el espacio, hablan por los distintos canales que ofrecen las diferentes aplicaciones..., y las princesas de tres Casas Reales son jóvenes y, por tanto, también recurren a la mensajería móvil, en este caso al WhatsApp, para hablar entre ellas.

Según el corresponsal 'royal' Wim Dehandschutter, la Princesa Elisabeth de Bélgica (23 años), la Princesa Ingrid de Noruega (21) y Amalia de los Países Bajos (de 21) tienen un exclusivo grupo de WhatsApp. Como ha declarado el periodista a la revista 'The Australian Women's Weekly', y recoge ABC, supuestamente, fue la Princesa de Orange quien le desveló esta información diciendo: «Estamos en contacto porque estamos viviendo una vida muy específica y no necesitamos mucha explicación para entendernos entre nosotras». Un grupo en el que las tres chicas podrían desahogarse y admitir sus dudas e inseguridades, sus retos y orgullos, con otras personas que las entienden no solo por su edad, también por su posición.

Amalia, de los Países Bajos, explicó a Wim que puede «hablar con Elisabeth e Ingrid sobre cosas sencillas de la vida que son difíciles, diferentes para nosotras. Amistades, privacidad o redes sociales. Hablamos sobre cómo lo gestionamos». Aunque el periodista menciona que la Princesa Leonor puede formar parte también de este exclusivo grupo de herederas, no está claro. Quizás también por las circunstancias, puesto que la formación castrense de la Princesa de Asturias podría no ser especialmente compatible con el uso del teléfono. Otros futuros Reyes y Reinas como Christian de Dinamarca (19) no parecen formar parte, o al menos no se cita en el referido artículo.

A medida que van cumpliendo la mayoría de edad, la comunicación entre las tres princesas se ha ido intensificando. Cuando Ingrid Alexandra de Noruega celebró su cumpleaños lo hizo en una fiesta multitudinaria a la que acudieron Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica, las tres luciendo tiaras. También estuvieron la pequeña Estelle de Suecia y Charles de Luxemburgo, aunque este último apenas era un bebé.