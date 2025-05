George Clooney reparte 14 millones de dólares entre sus amigos

El Norte Miércoles, 28 de mayo 2025, 11:09 Comenta Compartir

En el año 2023, el actor George Clooney decidió regalar un millón de dólares en efectivo a cada uno de sus 14 amigos más cercanos, como muestra de gratitud por haberlo acompañado a lo largo de su vida. «Pensé: 'Lo que sí tengo son estos tipos que, durante 35 años, me han ayudado de una u otra forma'», contó el protagonista de 'Ocean's Eleven' en una entrevista exclusiva con GQ. «Y yo también los he ayudado. Somos muy buenos amigos. Sin ellos, no tengo nada de esto», aseguró.

Todo ocurrió el 27 de septiembre de 2013, poco después del éxito mundial de la película 'Gravity', dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Clooney junto a Sandra Bullock. La cinta fue un fenómeno de taquilla, recaudando más de 700 millones de dólares en todo el mundo y obteniendo siete premios Óscar. Clooney, que había negociado un porcentaje de la recaudación en lugar de un salario fijo, se llevó una suma considerable.

Fue, en ese momento, cuando decidió devolver parte de esa fortuna a quienes lo habían acompañado desde sus inicios en Los Ángeles, cuando dormía en sofás prestados y luchaba por abrirse camino en la industria. Según relató el empresario Rande Gerber, amigo íntimo del actor, Clooney los convocó a una cena muy especial.

«Hay un grupo de chicos a los que llamamos 'The Boys'... George nos llamó y nos dijo: 'Eh, marcad el 27 de septiembre de 2013 en vuestro calendario. Todos vais a venir a cenar a mi casa'», recordó Gerber en entrevista con 'BBC'.

Al llegar, los invitados encontraron una maleta en cada lugar de la mesa. «George empieza a decir: 'Escuchad, quiero que sepáis lo mucho que habéis significado para mí... no podría estar donde estoy hoy sin todos vosotros'», recordó Gerber. Cuando abrieron las maletas, cada uno descubrió un millón de dólares en efectivo.

Además de entregar el dinero, Clooney cubrió los impuestos correspondientes para que sus amigos no tuvieran que preocuparse por ese aspecto. «Fue un regalo increíblemente considerado», dijo Rande a 'People' en 2023. «Ese es realmente el tipo de amigo que es George».

Gerber reveló además que donó su millón de dólares: «No lo necesitaba en ese momento, así que le dije a George: 'Por favor, no quiero esto'. Por supuesto, George siendo George, dijo: 'Si alguien no acepta este dinero, entonces nadie lo recibe'».

Clooney no solo pensó en aliviar cargas económicas, sino en lo simbólico del gesto: que todos pudieran sentarse y decir, como él expresó: «Estamos aquí sentados, y todos somos millonarios».

