Gabriel Guevara, hijo de Marlene Mourreau. Europa Press

Gabriel Guevara zanja los rumores de mala relación con su madre Marlene Mourreau

La vedette ha presentado su musical 'Rêve Cabaret'

El Norte

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:22

Marlene Mourreau ha presentado este jueves 16 de octubre su musical, 'Rêve Cabaret', una experiencia única de sensualidad, música y glamour, que protagoniza la vedette. La vedette se ha dejado ver en la presentación con grandes rostros conocidos que le han mostrado su apoyo, incluido su hijo, Gabriel Guevara.

En los últimos meses, Marlene dejaba entrever que la relación con el joven actor no pasaba por su mejor momento, pero lo cierto es que lo único que intenta el joven es tener su carrera profesional independiente de su madre.

Gabriel comentaba ante las cámaras que se siente «muy orgulloso» y «nervioso» aunque con «muchas ganas de verla». Con estas palabras, el actor aseguraba que está «muy contento» por ella y por este nuevo proyecto profesional que tiene entre manos.

«Ella es icónica, vaya donde vaya va a dejar huella, aquí estamos siempre para animarla», explicaba Gabriel, que no dudaba en definirla como «una leyenda», una persona «mágica y única».

Por último, Guevara dejaba claro que tiene buena relación con ella y aunque a veces se haya malinterpretado las palabras de su madre «siempre» han estado bien. De hecho, desvelaba que la vedette «me da muy buenos consejos, siempre está ahí conmigo para apoyarme, animarme y yo igual para ella».

