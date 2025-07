'First Dates' se estrena en Telecinco con el desnudo integral de un soltero

El Norte Miércoles, 16 de julio 2025, 12:57 Comenta Compartir

'First Dates' no deja de soprender a los espectadores. En su primera noche veraniega en Telecinco se estrenó con el desnudo integral de uno de sus participantes. Su cita dijo no incomodarse y defendió la libertad de los cuerpos: «Me ha parecido genial».

Aprovechando una semana especial bajo el nombre de 'First Dates: Summer Resort', el restaurante regentado por Carlos Sobera se convirtió en un éxotico chiringuito playero con un jacuzzi en su trastienda en el que un comensal protagonizó un inesperado desnudo integral.

Todo ocurrió durante la cita de Agnes y Eddy, una ibicenca afincada en Barcelona que ya probó suerte en el dating show de Cuatro y un cubano residente de Menorca que quiso romper tabúes en su primera aparición en el formato. Durante la cena, el joven de 22 años reconoció ser «muy fogoso». Sin embargo, la chica se quedó con algunas dudas. Pero, todo cambió cuando las gemelas de First Dates invitaron a los participantes a darse un baño en el jacuzzi. Eddy se quitó toda la ropa, quedándose completamente desnudo ante las cámaras de Mediaset, tras alegar no haber llevado bañador a la grabación del programa.

La libertad del desnudo

«Que se haya desnudado delante de mí sin ningún tipo de problema no me ha molestado, obviamente. Que me quiten lo burlado», comentó Agnes en uno de los totales a cámara, defendiendo la libertad de su cita. «Si alguien se escandaliza al ver un cuerpo, creo que esa persona es la que más necesita ayuda, así que me ha parecido genial», añadió la joven.

Bajo el agua, Eddy y Agnes levantaron la temperatura, incitados por un juego del dating de darse unos besos. «No me gusta hablar de sexo, me gusta hacerlo», expresó el cubano, cambiando la percepción que la balear había tenido de él durante la cena. La complicidad entre ambos fue en aumento y Eddy se animó a hacerle «un baile sexy» a Agnes. La noche terminó a la espera de una segunda cita.