El 'famoso' primo de Zumosol habla del acoso que sufrió en su adolescencia

El Norte Viernes, 14 de marzo 2025, 12:11 Comenta Compartir

Sergio Medialdea, conocido como el 'primo de Zumosol', se hizo famoso a inicios de los años 90 tras protagonizar un anuncio de la conocida marca de zumos. «No te pases conmigo que llamo a mi primo de Zumosol», rezaba el popular spot que

contaba la historia de un niño que sufría acoso y acudía a su rescate su primo mayor. Sin embargo, lo que pocos conocían es que, precisamente, el que había sufrido una situación de bullying en su adolescencia era el propio Sergio, según publica ABC.

Sergio Medialdea contó su experiencia este miércoles en el programa de La 1 de TVE '59 segundos', donde se trató, entre otros temas, el acoso escolar a través de testimonios como el del 'primo de Zumosol' y la actriz Vanesa Romero. «De los 14 a los 18 años lo pasé realmente mal», relató.

«Yo era de esta guisa, lo que pasa es que por ser de esta guisa tampoco me merecía que se metieran conmigo, ni me pegaran, ni abusaran de mí ni me acosaran», comentó Sergio, mientras señalaba el pantallón, donde aparecían fotos del cambio físico que sufrió después.

«A veces los acosadores son tan crueles que durante 3 años yo fui el óxido de hierro del instituto», continúo contando Medialdea. Una expresión por la que Gemma Nierga le preguntó. «La fórmula química del óxido de hierro es FeO, el feo del instituto. Me esperaban a la entrada por la mañana, me pegaban collejas, me escupían, me quitaban el bocadillo o el dinero que llevaba, para ellos comprar tabaco. Eran chicos de COU», recordó.

Estos duros episodios hicieron que Sergio comenzara a «aislarse en la oscuridad». «Yo jamás se lo comenté a mis padres. Mi padre se enteró cuando tenía 88 años de que había sufrido bullying», reconoció.

Intento de suicidio

El acoso escolar generó tal sufrimiento en Sergio que comenzó a pensar en acabar con su vida. «Lo malo de todo esto es que cuando te empiezas a creer todo lo que te dicen, empiezas a pensar que el mundo sería un lugar mejor si no estuvieras tú. Eso es muy fuerte. Cuando empiezas a creer estas cosas, es cuando aparece la sombra del suicidio, eso es lo peor que te puede pasar», contó en el programa de Gemma Nierga.

El protagonista del popular anuncio de la década de los 90 relató de forma cruda en el programa su intento de suicidio: «Estuve andando por las vías del tren de Castelldefels y me puse delante de uno que venía de lejos. Cerré los ojos porque quería desaparecer».

En ese momento, contó Sergio, le vinieron a la cabeza «las dos únicas personas que me aceptaban y me querían tal y como era, mis padres». «Dije, ¿cómo voy a hacerles esto? Y me aparté de la vía. Incluso recuerdo las caras de la gente cuando me veían por las ventanillas -del tren-, de 'qué hace un chaval de 15 años aquí andando por las vías», recordó.

Temas

Castelldefels