Ainhoa Arteta, víctima de acoso en las redes sociales

El Norte Viernes, 14 de marzo 2025, 13:49

Ainhoa Arteta, nueva colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', sorprendía al público al no ser un rostro habitual de la cadena ni de formatos del estilo, pero lograba adaptarse enseguida con anécdotas y revelaciones que no pasaron desapercibidas. La soprano ya como tertuliana aprovechaba su intervención para denunciar la desagradable situación que lleva dos días viviendo en sus redes sociales. Tal y como reveló, la artista está desesperada tras pasar más de 48 horas siendo víctima de acoso a través de las fotografías de carácter sexual y mensajes con proposiciones que recibe por parte de usuarios que identifica masculinos. Un asunto que al principio se tomó con humor pero que ahora expone como el calvario sin final que atraviesa, tal y como publica ABC.

«Dice que recibe multitud de fotografías de estafadores del amor. Fotografías y lo que no son fotografías», avanzaron antes de que Arteta procediese a contar la situación que enfrenta sin esperarlo. «Son fotos enseñando la tableta... Son fotos que parecen sacadas de un calendario de los bomberos. De cara también, pero la mayoría aparecen con pantalones pero sin parte de arriba. Me estoy riendo de la situación», comenzó explicando el tipo de contenido de carácter sexual que recibe en su buzón de mensajes de redes sociales, sobre el que deja claro que por el momento no ha recibido fotografías íntimas, pues, en el caso de que hubiese sucedido lo habría denunciado en comisaría.

Además de fotografías, la artista también recibe mensajes con invitaciones y confesiones de amor que ya le hicieron sospechar que el bombardeo de mensajes se trata de un problema del que detrás no hay usuarios humanos. «Esto ha empezado a pasarme en una red social que yo me abrí como se apunta uno a X. Entré sin más. Y hace dos días empiezan con este bombardeo. Es de Inteligencia Artificial total. Me doy cuenta enseguida de que esto no es real: invitándome a vacaciones, con unos mensajes tipo 'me he enamorado de ti', 'me quiero casar contigo'...», expone sus conclusiones.

Aunque todavía busca cómo puede poner remedio al acoso, la artista decidía investigar sobre el tema para alertar al resto de mujeres del peligro que corren en redes sociales. «Lo que quiero aclarar es que esto es genérico y le está pasando a muchísimas personas. Me he informado un poco y creo que viene de unas plataformas de la India, y que el propósito final de esta historia es sacar dinero a estas pobres mujeres que caen como peras», concluye.