El escritor granadino Custodio Pérez , en 'La Revuelta'. RTVE

Un escritor anónimo acude 'La Revuelta' y se convierte en el autor «más vendido en España»

Broncano llamó a Custodio Pérez, un escritor 'amateur' que había participado como público en el programa, tras quedarse sin invitado

El Norte

Martes, 14 de octubre 2025, 11:45

Comenta

El granadino Custodio Pérez ocupó la bañera de 'La Revuelta' al principio de la segunda temporada y se postuló como invitado en caso de que algún día se cayera el entrevistado de turno y eso sucedió el pasado jueves, el presentador cumplió con su palabra y ofreció al autor la posibilidad de promocionar su obra en pleno 'prime time' de Televisión Española.

Horas antes de la grabación, Pérez recibió una llamada de 'La Revuelta'. In extremis, viajaba de Jaén a Madrid para presentar su trilogía de novelas negras ambientadas en Andalucía. Aunque ya tiene «nueve escritos, pero no hay dinero para publicarlos».

La historia del invitado, para algunos el mejor de todos los que han participado en el 'show' de Broncano, conmovió y sorprendió por igual a los espectadores. Y es que el granadino empezó a escribir hace tan solo un año, por las noches en su teléfono móvil. Antes, el hombre, natural de Huétor Tájar, trabajaba en los olivares, pero lo tuvo que dejar para cuidar a su suegra y su sobrina.

Nueve libros en un año

En el transcurso de la entrevista, el escritor rememoró que su pasión por la lectura viene de la adolescencia. Comenzó leyendo a Stephen King para refugiarse del 'bullying' que padecía. «Soñaba con vengarme de todos, igual que Carrie, pero no lo hice». Y aunque piensa que no va a vivir de su obra, reivindicó que «quiero que la gente me lea». De hecho, ya prepara su próxima publicación 'Susurros en un mar de plásticos', en el que narra el drama de la inmigración.

Gracias a su participación en 'La Revuelta', el deseo de Custodio se ha cumplido a un nivel que no podría haber imaginado. En apenas tres días su trilogía de novela negra, compuesta por 'Granada oscura', 'Mitos y leyendas del mar de olivos', y 'El triángulo del sur', se ha posicionado en el primer puesto de las listas de ventas de online, por encima de los mismísimos Ken Follet y Dan Brown. «A día de hoy, el escritor más vendido en España», anunciaba Broncano en el programa del lunes 13 de octubre. «Los dos autores más vendidos del siglo XXI, y Custodio Pérez. Es increíble», apuntaba.

