Escalofriantes declaraciones de Fabiola Martínez sobre su infancia de abusos

«El libro tiene un objetivo: quiero que la gente sepa que no hablo de esto simplemente porque me viene bien porque esto no viene bien nunca. Estoy haciendo una gran esfuerzo emocional por darle un sentido a una situación que fue de mierda y que ningún niño en el mundo debería vivir. Entonces solo quiero y creo que este libro ayude a las familias a hablar de esto». Así de rotunda se ha mostrado Fabiola Martínez, ex mujer de Bertín Osborne, que ha sido entrevistada por Frank Blanco y Verónica Dulanto en 'TardeAR' (Telecinco) sobre una publicación autobiográfica que acaba de ver la luz y donde ha dado a conocer los abusos sexuales de los que fue víctima cuando era pequeña.

Fabiola ha recordado cómo su tío la agredió sexualmente entre los 5 y los 15 años. «Recuerdo la primera vez que se metió en mi cama y ocurrió por primera vez. Un niño se siente culpable y es fácil manipularlo y eso me pasó, hasta que tuve fuerzas para contarlo y se lo dije a mi prima», ha comentado en directo. Y ya fue así que llegó hasta sus padres, aunque ha sido sorprendente conocer cómo reaccionaron estos.

La reacción de sus padres

Fabiola Martínez ha apuntado que no obtuvo «respuesta por parte de ellos. Me pusieron delante de mi agresor, como si fuera un careo, y me dejaron totalmente vulnerable frente a él. No los culpo. Solo creo que entonces él no tenían herramientas para gestionar esto. El abuso infantil en la familia es tan difícil de tratar que ya ves… Mis padres creo que se preguntaron cómo esto era posible y querían resolverlo. Supongo que en el fondo tenían la esperanza de que no hubiera sucedido, de que fuera un invento mío. También considero que a día de hoy lo habrían tratado de otra forma».

Fabiola también apuntó que Bertín Osborne es conocedor de todo ello desde mucho antes de que se publicara el libro. Su ex mujer ha dicho que «ese abuso ha condicionado muchísimo cómo he vivido el resto de mis relaciones, siempre buscando cubrir ciertas carencias. Bertín era muy familiar y eso me encantó. Yo quería eso, estar rodeada de gente y formar una familia», ha añadido.

Sobre la ruptura con el cantante, Fabiola Martínez ha entonado también el mea culpa. Ha compartido con la audiencia que al final estas cosas son de dos. «Se dieron múltiples factores, incompatibilidades, discusiones… Yo creo ademas que me puse un traje que no me correspondía», ha sentenciado.