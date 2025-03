Dani Fernández desvela qué acudió a terapia tras su separación de Auryn

El Norte Miércoles, 12 de marzo 2025, 12:07 Comenta Compartir

Dani Fernández acudía a 'El Hormiguero' este pasado martes, 11 de marzo, para charlar sobre la presentación en el Festival de Málaga del documental 'Todo cambia', así como de la exitosa gira 'Esto es una jauría' de su último álbum, con el que ha logrado el disco de oro. El cantautor colgó hace unos días el cartel de 'no hay entradas' en el Movistar Madrid Arena, donde caben más de 15.000 personas. «Lo hemos hecho dos veces con esta gira. Ha sido una locura, yo no me lo esperaba. Pero tengo un público increíble», comentó el cantante. Entonces formaba parte de Auryn, y Motos tenía preparado documentos gráficos de aquella visita. «Miedo me da…», constató el invitado.

Tras su salida del grupo, pasó de ser muy conocido a tener que replantearse qué quería hacer con su vida y su carrera. «Nosotros tocábamos no se cuantos conciertos al mes, y de repente, vuelves a tu día a día, te preguntas ¿qué es lo que soy? La verdad es que me costó mucho», se sinceró Fernández.

Retomó los conciertos, aunque en salas pequeñas y ante un público de no más de 150 personas. Sin embargo, cree que eso fue lo que lo ayudó a redescubrirse, «a ser lo que soy, a afrontarlo de la manera más natural posible y sobre todo, a corregir muchos errores como músico y como persona».

«¿Te dejaron de llamar algunos amigos?», quiso saber el presentador. «Imagínate… Es complicado aceptarlo, porque pasas de tener mucho éxito a darte cuenta de que ya no importas tanto ¿Cómo te dices a ti mismo que ya no le importas a otra gente? Pero creo que, como te decía, me fui dando cuenta gracias a la familia que tengo de que lo más importante era encontrarme a mi, encontrar el camino por donde quería ir. Es muy importante rodearte de gente que te quiere y te escucha. Además, tuve que hacer un poco de terapia… Y bueno, afronté que era una nueva realidad», continuó abriéndose el invitado.

Cambio de estilo

A pesar de todo, también descubrió en qué tipo de música quería enfocar su carrera, pues como confesó, en Auryn no tenía ni idea de inglés a pesar de que cantaban en ese idioma. «Estás hablando con un bilingüe… Tú hace 10 años no sabías inglés, yo sigo sin saber inglés», apuntó el de Requena entre risas.

Igual que también se vio con 25 años con un trabajo, una hipoteca y un coche que pagar. «No se si a esa edad estás realmente preparado para afrontarlo», reconoció, aunque dejando constancia de que no se le fue la cabeza por el dinero. «No me llegué a arruinar como tal. Pero el año anterior a dejar el grupo me compré un piso, entonces llegó un momento en el que tuve que pedirle dinero a mi padre para comprarme un amplificador porque todo lo invertía en la hipoteca. Nunca he sido de derrochar dinero. Pero claro, al final cuando tienes 23 o 24 años no lo sabes afrontar del todo bien. Tengo la suerte de que mi familia me paró los pies en muchos momentos», concluye.