Cristina Pedroche: «Yo me considero sexy» La televisiva ha acudido a 'El Hormiguero' con su pareja, el chef Daviz Muñoz EL NORTE Jueves, 31 enero 2019, 10:57

La pareja formada por Cristina Pedroche y Daviz Muñoz se ha sentado en 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos de su relación, de sus proyectos comunes y de las Campanadas.

El chef se ha deshecho en halagos hacia su mujer: «Ella es menos cascarrabias que yo, es más simpática que yo... Yo no le encuentro nada que me gustaría que cambiase». «Es muy perfeccionista. Demasiado. Yo me pasó los martes intentando inventar nuevos platos. Creo que están bien, que he innovado y llega Cristina y dice que »si pero no«. Siempre pone pegas y defectos. Es muy critica con mi cocina».

«Soy una mujer libre que decide lo que ponerse cada día. Yo me considero sexy. Ser sexy no es cuestión de una transparencia ni de un escote ni de un nada. Yo puedo ir sexy con unos vaqueros. Es una cuestión de actitud. Odio que me digan qué hacer o qué no hacer, pero encima, cuando es algo de ropa es como que por qué a mí se me dice y a otra gente. ¿Por qué no existe esta polémica o esta discusión sobre lo que lleva Alberto Chicote? Alberto se pone lo que le da la gana igual que yo».