Cristina Pedroche se une al 'club de las treintañeras' Cristina Pedroche. / Instagram La colaboradora de 'Zapeando ' ha logrado en menos de una década en convertirse en una de las 'celebrities' más populares del país

Hace unos días Blanca Suárez celebraba con amigos y compañeros su entrada en la treintena y hoy, martes, otra 'celebrity' traspasa esa 'frontera', Cristina Pedroche.

La colaboradora de 'Zapeando' saltó a la fama con solo 21 años como reportera de 'Sé Lo Que Hicisteis' sustituyendo a Pilar Rubio y después de casi una década se ha convertido en una de las 'celebrities' más conocidas del país.

Pedroche, graduada en Administración y Dirección de Empresas y Turismo, compaginaba sus estudios con su trabajo de reportera en el programa de Neox, 'Otra Movida' junto con Flo Fernández y Dani Martínez, con quién salió durante dos años.

Al margen de convertirse en una estrella de la tele, también lo es de las redes sociales donde suma millones de seguidores, a pesar de que le han traído algún que otro disgusto.

Su popularidad le ha llevado a dar las Campanadas de Nochevieja en cuatro ocasiones y año tras año ha logrado sorprender a la audiencia con unos diseños que no dejaban a nadie indiferente. En 2015 fue un vestido de trasparencias, un año después sorprendía con un look pin up, un vestido con un cuerpo corsé con escote corazón en terciopelo azul noche y acabado de estrellas de plata.

Al margen del aspecto profesional, en el personal le va bastante bien, como lo demuestra que hace unos días celebró en Instagram su tercer aniversario de su boda con David Muñoz, al que dedicaba unas bonitas palabras: «Yo que nunca quise casarme fue conocer a @dabizdiverxo y me faltó tiempo. Ni un año llevábamos cuando nos dimos el 'sí quiero' en vaqueros jajaaj. Tres años casados y casi 4 de amor incondicional. Qué suerte tenemos de habernos encontrado».