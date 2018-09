Así son los 16 concursantes de OT 2018 Los 18 aspirantes a Operación Triunfo 2018. / RTVE Luis Mas y Rodrigo se quedan fuera de la Academia tras ser eliminados en la gala 0 LAURA ASEGURADO MATA Jueves, 20 septiembre 2018, 21:07

No ha pasado tanto desde que Amaia se coronara como la ganadora de la nueva generación de triunfitos. Y aunque la resaca de OT 2017 todavía no se ha superado, Aitana ya no está, ni Ana Guerra, ni Cepeda, tampoco Alfred... Pero el fenómeno de OT continúa y ya conocemos a los 16 nuevos concursantes. La edición de 2018 se ha estrenado este miércoles en TVE con el hándicap de mantener las expectativas que deja su procesora. Y los datos hablan por sí solos: 2.321.000 de espectadores, el 20,5 % de cuota de pantalla y el programa más visto de la televisión durante la noche del miércoles.

La gala tuvo un arranque nostálgico con la actuación de los 16 concursantes de la pasada edición cantando 'Camina'. Si bien, los protagonistas de la noche era la nueva camada de triunfitos aún por descubrir. La calidad de las voces femeninas de esta edición y los parecidos razonables de algún triunfito -Natalia y la actriz Verónica Echegui, Miki y Luis Bárcenas o Dave al entrañable Miguel, personaje de la película de animación Coco- fueron los temas más comentados en las redes sociales tras la gala 0.

La gala 0 siempre es la peor. Los nervios, la elección de la canción, el marrón de romper el hielo y la dificultad para valorar a los triunfitos no se lo ponen nada fácil a un jurado, unos profesores y un público que deben dejar fuera a dos los de 18 aspirantes. Y, además, según Noemí Galera, directora de la Academia, llegan con «nivelón». Os los presentamos.

Marilia: Piel Canela, de Natalia Lafourcade

Cuando era pequeña, su médico le decía que de mayor iba a ser cantante de todo lo que lloraba. Y no se equivocaba. A sus 18 años, Marilia (Gáldar, Las Palmas) es una de las benjamines de la edición de OT 2018. Fue la primera en pisar el escenario en la gala 0 con un tema de Natalia Lafourcade, su artista favorita. Y también la primera de los 16 en entrar a la academia.

Damion: What do you Mean, de Justin Bieber

Tiene 21 años y es de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), aunque nació en Alemania. Aprendió a tocar la guitarra a través de tutoriales de Youtube y tocaba en las calles de Tenerife. Aunque desde ayer lo hace en el plató de OT, donde se estrenó con una canción de Justin Bieber.

Julia: Vuelves, de Rozalén

Es gadita y tiene 23 años. Ha estudiado magisterio, y aunque a su madre le encantaría que fuera maestra, su sueño es ser cantante. Sus artistas favoritos son Carmen Boza, el Kanka, Demi Lovato y Rozalén. De esta última fue la canción que eligió como carta de presentación en la gala 0, con la que consigió su paso directo a la Academia y ser uno de los 16 elegidos.

Famous: Faith, de Stevie Wonder

Nació en Ámsterdam, aunque pronto se marchó a Nigeria y, de allí, a Sevilla, donde se asentó en el municipio de Bormujos. Cantaba gospel africano en su iglesia y es un admirador de Ariana Grande. Además, se trata del segundo concursante de color negro de toda la historia de Operación Triunfo -el primero fue Chipper, en el año 2008, cuando el programa se emitía en Telecinco- y ha sido elegido como favorito por sus compañeros.

Natalia: Crazy, de Gnarls Barkley

Fue una de las más comentadas en redes sociales. Por el pelo moreno y los ojos oscuros de esta navarra de 19 años su físico recuerda, y mucho, al de la actriz Verónica Echegui. Hizo enloquecer al público con su actuación de 'Crazy', y aunque tuvo altos y bajos, el jurado, por boca de Joe Pérez-Orive, quiso darle 'un empujoncito' y enviarle directa a la Academia.

Rodrigo: El sitio de mi recreo, de Antonio Vega

Rodrigo se quedó a las puertas de la gloria. Este sevillano de 25 años no convenció con su canción elegida, 'El sitio de mi recreo' de Antonio Vega, y fue eliminado quedándose fuera de la Academia.

María: Cry to me, de Solomon Burke

A sus 26 años, María Villar (Madrid) es la veterana de este año. Su padre, según confesó en la gala, es el compositor de todo un clásico: 'La puerta de Alcalá'. Su 'Cry to me' no convenció del todo al jurado, aunque sí a los profesores que la salvaron, convirtiéndola en una de los 16 elegidos.

Carlos Right: Cómo mirarte, de Sebastián Yatra

Carlos Right, de 25 años y natural de Esplugues de Llobregat (Barcelona), estaba seguro de que iba a entrar en la Academia. Tanto, que hasta dejó su trabajo antes de conocer el veredicto final. Pero el exceso de confianza le jugó una mala pasada y no entró entre los 18 finalistas.

Sin embargo, uno de los elegidos -José Antonio- renunció a su plaza y se la dieron a Carlos. Su actuación en la gala cero no convenció ni al jurado ni a los profesores, y fueron los espectadores los que le dieron la oportunidad de ser el 16 concursante con el 42% de los votos.

Alba Reche: Dangerous Woman, de Ariana Grande

Tiene 20 años, es de Elche (Alicante) y se presentó al casting por casualidad, por acompañar a su hermana. Asegura que ls nervios la pueden, por eso se tomó «una valeriana y dos pastillas más» antes de su actuación. Sin saberlo, Roberlo Leal, el presentador, puso en un aprieto a esta alicantina cuando le preguntó por su pareja. «No, ya no hay», respondió tímida Alba, dejando entrever que su relación había terminado.

Alfonso: Pégate, de Ricky Martin

Tiene 22 años y es natural de Venezuela, aunque lleva tres años viviendo en Madrid. Se identifica con el género latino o reggaeton, de ahí su elección para la Gala 0: 'Pégate', de Ricky Martin, con el que consiguió el pase definitivo a la Academia. Trabaja de carnicero, porque «cuando tienes unas facturas que pagar, aquí o se curra o se curra», explicó. Aunque tiene claro que su verdedera pasión es la música.

Noelia: River, de Bishop Briggs

Las voces femeninas se hicieron con el podium en el arranque del 'talent', y una de ellas, la de Noelia. Esta malagueña de 22 años dejó a todos boquiabiertos con 'River', de Bishop Briggs. «¿Con lo pequeña que eres, de dónde sacas esa voz?», asegura que le preguntan a menudo. Sus artistas favoritos son Pablo Alborán, Whitney Houston, Demi Lovato y Beyoncé, enrte otros.

Dave: Sea, de Jorge Drexler

¿Es Dave el nuevo Alfred de OT 2018? «En tiempos de trap, tú cantas por Serrat». Esta fue la frase que Joe Pérez-Orive, miembro del jurado, le dijo a este gaditano tras su actuación. Y es que Pérez-Orive le dijo a Alfred algo muy parecido en la edición pasada, tanto en sonoridad como en intención: «En tiempos de reggaeton, tú tocas el trombón».

Tiene 20 años. Es actor, cantante y camarero. Toca la guitarra, el cajón peruano, el ukelele y un poco el piano. Muy prometedor.

Sabela: Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra

Tiene 24 años y es de la localidad coruñesa de As Pontes. Reconoce que se apuntó a OT por la edición pasada. Su atrevida elección para la Gala 0, una bachata propia de 1990, le dio el pase directo a la Academia. Compone en castellano y en gallego y admira a la artista Sílvia Pérez Cruz.

Miki: Prefiero, de Anti López

Tiene 22 años y es de Terrassa (Barcelona). Se considera «optimista y pasional», y siempre lleva y canta lo que le gusta. «Un día puedo llevar una camisa de marca y otro, una camiseta del mercadillo. Llevo lo que me gusta sea lo que sea», confesó este catalán con cierto parecido a Willy Bárcenas, más conocido como Taburete, del que ha confesado ser fan. Aunque lo mismo canta Taburete... como canta La Raíz.

Luis: Carita de Buena, de Efecto Pasillo

Luis ha sido, junto a Rodrigo, uno de los aspirantes que se quedó a las puertas de entrar en OT 2018 y, sin duda, el concursante más polémico de la edición. Y es que ha tenido que soportar como era boicoteado por redes sociales, algunos por su voz y otros, por tener una foto junto al Rey emérito y posar delante de la Torre de Trump en Nueva York. Que si 'pijo', que si 'facha'... Finalmente el catalán no continuará en la Academia.

Marta: Superstar, de Rebel

Es la otra de las benjamines. Tiene 18 años y es de Torre del Mar, Málaga. Canta en un coro -en el que lleva cuatro años- y le gustaría estudiar un doble grado de Artes Escénicas y Arte Dramático, aunque antes tiene que pasar por la Academia. Como curiosidad, su madre se presentó al casting de Operación Triunfo 2 -aunque no pasó de la primera fase-. Fue una de las últimas en actuar en la gala, pero su pase a la Academia fue directo.

Joan Garrido: Let's Stay Together, de AlGreen

Tiene 22 años y es de Palma de Mallorca (Baleares). «la gente cree que voy a cantar pop y de repente me pongo a cantar Frank Sinatra», sorprendió así a los espectadores. Actualmente estudia Psicología, canta en un restaurante de Mallorca y hace de DJ en hoteles y fiestas. Admira a George Benson, Donald Fagen o Michael McDonald, entre otros.

África: Tuyo, de Rodrigo Amarante

Fue la primera concursante confirmada para esta nueva edición de OT. Se llama África, tiene 22 años y es de Madrid. Puso el broche final a la gala 0 con el tema de la famosa serie Narcos: 'Tuyo'. El jurado solo tuvo palabras positivas para esta madrileña que ha protagonizado varias óperas en el Teatro Real.