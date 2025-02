Carmen Borrego no respalda la decisión de su hijo de abandonar 'GH Dúo'

El Norte Miércoles, 12 de febrero 2025, 11:45 Comenta Compartir

La llegada a la casa de 'GH Dúo' de la cantante Rebeca Pous ha marcado la gala del reality de Telecinco. La intérprete pasará varios días con los concursantes para ayudarles en la coreografía de la prueba semanal al ritmo de 'Duro de pelar' como 'diosa' de la música de los años 90.

Tras la salvación el pasado domingo de Maica, este martes llegó el momento de salvar a otro de los nominados de la expulsión. La cosa, de lo más reñida, estaba entre María 'La Jerezana', Miguel Frigenti y Romina Malaspina, pero la audiencia ha decidido sacar de la lista al colaborador, siempre polémico y protagonista de muchas de las tramas de la edición.

Una salvación que solo sabe él, puesto que después de que Ion Aramendi comunicase durante la 'ceremonia de salvación' que la 'amiga especial' de José maría Almoguera continúa nominada y el jueves se enfrentará al veredicto final del público, Frigenti descubría su privilegio por haber cumplido un reto relacionado con la llegada de Rebeca a la casa: Saber el nombre del salvado y decidir si lo compartía con sus compañeros o no.

«Voy a jugar. No voy a contar nada. Porque si saben quién está salvado, van a ir a saco a por la otra persona. Así van a quedarse con la duda, se van a quedar desconcertados y van a estar nerviositos hasta el jueves», ha apuntado encantado con este inesperado 'poder' antes de descubrir que la audiencia ha decidido salvar ¡a él mismo! Por lo que la expulsión está entre Romina y María 'La Jerezana'.

Posible abandono

Ahora, María 'La Jerezana' se encuentra en la cuerda floja y podría irse este jueves. Ante esa posibilidad José María Almoguera ha revelado que se está planteando abandonar el reality si su 'chica' es la expulsada por la audiencia. «Si se va ella yo me quiero ir», ha reconocido durante una conversación con la andaluza y Marieta. «Pues no, tú tienes que seguir hasta el final», ha reaccionado la gaditana, intentando convencer al hijo de Carmen Borrego de que no haga ninguna tontería por ella. «Al concurso has venido solo y tienes que llegar solo hasta lo último, al final, a lo mejor esto se acaba y tú te arrepientes», ha añadido Marieta en la misma línea. José María, sin embargo, ha dejado claro que si finalmente abandona «no me voy a arrepentir», porque María «es la que hace que no tenga razones para pensar en el exterior, y que se fuera me parecería muy injusto».

Una decisión a la que Carmen, presente en el plató, ha reaccionado implacable. Y tras aplaudir todo lo que ha hecho su hijo en los casi dos meses que llevamos de reality, y defenderle con uñas y dientes, se ha mostrado rotunda y ha afirmado que si José María abandonase «a estas alturas del concurso», «sería una tontería por su parte». «Espero que no lo haga», ha reconocido.

Temas

Telecinco