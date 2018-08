Carlos Sobera habla sobre sus problemas de salud Sobera, presentador del programa de Cuatro 'First Dates'. / Mediaset El presentador cuenta a sus seguidores que todo «Ha sido un buen susto» EL NORTE Miércoles, 1 agosto 2018, 11:51

Carlos Sobera ha querido poner fin a la incertidumbre que había generado una imagen publicada por el presentador en las redes sociales acompañada de una serie de 'hashtag' que invitaban a la preocupación.

«Recuperándome», escribía el televisivo junto al nombre del hospital en el que se encontraba #hospitalramonycajal. A partir de la publicación, buena parte de sus seguidores empezaron a preguntarle por su estado de salud y éste no tardó en responder que había acudido al hospital para tratarse de una infección. «Nada de que preocuparse demasiado. ¡Una infección ya superada! Muchas gracias a todos», explicó. «Cuídate mucho y desconecta lo que puedas este verano, como haces en la foto, así te recuperarás pronto y bien de lo que te haya pasado, y por extensión podremos seguir disfrutando de verte como presentador... porque eres genial», fue la respuesta de uno de sus fans.

Por su parte, la revista 'Corazón' publicó con detalles la visita del presentador al centro hospitalario: «Tuve una infección bacteriana por un acceso y me tuvieron que intervenir. Estuve cuatro días ingresado» y añadía: «Ha sido un buen susto. Me operaron el 5 de julio, pero todo bien, afortunadamente».

Sobera no ha querido ocultar su sorpresa ante el revuelo mediático que se formó a raíz de la publicación de su fotografía: «Estoy superagradecido y he dado las gracias a todo el mundo para que no se preocupen. Por eso puse el mensaje, porque estaba bien», comentó el presentador que añadió: «La gente es muy guay y se portan conmigo muy simpáticos y muy agradables».

El presentador de 'First Dates', entre otros programas, aprovechará el mes de vacaciones para recuperarse por completo: «Ahora, hasta finales de mes de agosto que vuelvo a las grabaciones en Mediaset, voy a aprovechar para terminar de recuperarme, porque necesito alguna atención médica, que me queda un poquito para estar al 100%», explica.