Carlos III, sobre su cáncer: «No estoy tan mal; siempre hay esperanza en el futuro» El monarca ha reaparecido en la inauguración de un nuevo hospital en Birmingham, momento que ha aprovechado para hablar con algunos de sus pacientes oncológicos

El Norte Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:03 Comenta Compartir

Carlos III da la última hora sobre su cáncer: «No estoy tan mal; siempre hay esperanza en el futuro«

Carlos III ha reaparecido el pasado miércoles en la inauguración de un nuevo hospital en Birmingham, momento en el que ha aprovechado para hablar con algunos de sus pacientes oncológicos. Además, ha aprovechado para dar la última hora sobre el cáncer que padece desde hace meses y del que está siendo tratado. «No estoy tan mal», respondía el monarca cuando una mujer le preguntaba por su estado actual.

«La mitad del problema es detectarlo a tiempo», añadía Carlos III, considerando que los médicos son «los mejores» para tratar esta enfermedad. En este sentido, puso en valor la importancia de que los médicos hagan sentir cómodos a los pacientes diagnosticados con cáncer: «Creo que lo mejor es que cada vez están mejorando en la gestión de estos asuntos. Siempre hay esperanza en el futuro».

Además, el monarca también tuvo tiempo para bromear al asegurar que «las partes del cuerpo no funcionan tan bien una vez que pasas los 70».