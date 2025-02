Camilo Blanes pasa una noche en el calabozo por tráfico de drogas

El Norte Miércoles, 26 de febrero 2025, 18:09 Comenta Compartir

Camilo Blanes sigue sumergido en una espiral de comportamientos autodestructivos. Según '20 Minutos', la preocupación de Lourdes por 'Camilín' no solo reside en su vínculo emocional, también en lo económico, pues la mexicana es la encargada de gestionar el patrimonio de Camilo Sesto que ve cómo podría ser despilfarrado en manos de su primogénito.

La conocida ahora como Sheila Devil, lejos de calmar la situación y dejar de darle razones a su madre para que solicite iniciar un proceso de incapacitación legal, sigue dando pasos que no le benefician. Tal y como revelaba el programa 'Tardear' en las últimas horas, Camilo Blanes ha pasado esta semana una noche en el calabozo tras ser detenido por posesión de drogas y tráfico de estupefacientes. El programa compartía incluso el atestado policial tomado en la madrugada del 25 de febrero.

«Estaba en la calle, los policías interceptaron que estaba haciendo algo raro, se acercaron para registrarlo y encuentran 12 gramos de cocaína. Por ley solamente puede llevar siete y medio, entonces eso se considera tráfico de estupefacientes», comunicaba Miguel Ángel Nicolás en el programa de las tardes de Telecinco recalcando que la persona que le habría suministrado las sustancias que llevaba encima en el momento de la detención tiene una orden de alejamiento contra él. Concretamente, los hechos se producen «a la 01:30 horas del 25 de febrero en Torrelodones», cuando «efectivos del cuerpo principal de Galapagar detienen a un varón de 41 años de nacionalidad española por un tráfico de drogas. Los agentes, tras un cacheo superficial, aprenden al detenido 12 gramos de cocaína», detalla el atestado.

Consumo propio

La mañana del mismo martes, el joven fue puesto a disposición judicial en el juzgado de Torrelodones y fue trasladado a su domicilio junto a su madre y la abogada de la familia. Camilín se bajó del vehículo que le transportaba mientras sus acompañantes trataron de evitar que fuese grabado por las cámaras de la prensa. Lourdes Ornelas, por su parte, expresaba a terceros el estado que atravesaba desde el momento en que supo de la detención. «En ningún momento su hijo obtiene esta cantidad para traficar, era para consumo propio», quiso dejar claro a través de Nicolás, quien transmitía que Lourdes esperaba que el arresto de su hijo sirva de «llamada de atención para que por fin cambie de vida».

No es la primera vez que Ornelas ruega que su hijo se aleje de los aspectos que perjudican su día a día. «Lo estoy pasando muy mal por los errores de mi hijo, pero soy una mujer fuerte y no voy a parar en mi lucha para que deje ese mundo tan pernicioso que le rodea. Sé que no es fácil conseguirlo si Camilo no colabora», declaraba en una ocasión lo consciente que es de la realidad que vive Camilín y en la que aparición tras aparición protagoniza titulares que evidencian las razones por las que Lourdes se preocupa por su hijo.