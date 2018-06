El cambio de look de Cristina Pedroche genera polémica en Instagram Cristina Pedroche con su nueva imagen. / Instagram La colaboradora de 'Zapeando' ha recibido numerosas críticas por su nueva imagen EL NORTE Jueves, 21 junio 2018, 14:04

Cristina Pedroche ha vuelto a poner en práctica su facilidad para sorprender. Después de la famosa camiseta de Stradivarius que causó sensación, ahora vuelve a las redes sociales para mostrarnos el cambio radical en su pelo.

«Adoro a mi pelo rizado», ha publicado la vallecana en una fotografía que ha sumado 72.000 'me gusta', en tan solo 24 horas. Los comentarios tampoco se han hecho esperar, tanto los positivos como los negativos. Las críticas recibidas han sido muchas, por lo que sus fans han respondido: «Lo que no comprendo es para que seguir a una persona que no te gusta; veo comentarios que tela...Insultar por las redes sociles, de forma gratuita es muy fácil...y la mayoría es por envidia»

No es la primera vez que la mujer del chef David Muñoz nos sorprende con sus fotos en la red, tan solo recordar la que hace unas semanas publicó en la que aparecía sin maquillaje alguno.