Antonia San Juan, por primera vez con peluca, tras su diagnóstico de cáncer

Antonia San Juan comunicaba hace unos días que se encontraba en pleno tratamiento del cáncer de garganta que le detectaron hace un alrededor de un mes. Para la actriz, es necesario que normalicemos la palabra «cáncer», para que se pueda hablar de ello «como de cualquier otra patología». Por ello, se ha mostrado sin tapujos con el pelo rapado, debido a los efectos secundarios que provoca la quimioterapia.

Con un pañuelo en la cabeza, también hizo un vídeo aclaratorio en el que explica que ella no está «vendiendo» el problema de salud por el que está pasando. La actriz quiere dejar claro que su intención es poder «conectar con otras personas que estén viviendo un proceso similar de forma completamente «solidaria». Y, por ello, ha continuado narrando su día a día, esta vez, tras recibir un práctico regalo desde una peluquería: «He decidido ponerme hoy la peluca, que es un regalo de Ángela Navarro, que es maravillosa en peluquería oncológica. Quiero darle las gracias a ella y a todo su equipo porque me han tratado muy bien, con mucho cariño porque, claro, yo, al principio me veía un poco rara. Pensaba que todo el mundo me iba a mirar por la calle y se iba a dar cuenta de que la llevo, pero no. Llevo unos días probándomela en casa y familiarizándome y ya le estoy cogiendo cierto cariño. Así que voy a ir alternando pañuelo, cocoliso y melenón», ha dicho Antonia.

«No hay que dejarse llevar, continúa, por las experiencias de los demás, ni por aquellos que nos dan mensajes negativos, como que una prueba es dolorosa o cosas así. Igual que es importante la medicación y el tratamiento, es muy importante rodearse de personas que te hagan reír, y personas que no te vengan a decir si estás fea si estás guapa o si te ves rara. Es parte del tratamiento rodearse de personas que uno le quieren de verdad», ha aconsejado desde su cuenta de Instagram.

Con toda naturalidad, la actriz de 'La que se avecina', ha manipulado su peluca, poniéndose el cabello por detrás de las orejas porque le han dicho que queda «más natural». Con su nuevo look, le ha mandado un mensaje a una madre de Lanzarote cuyo hijo estaba a punto de comenzar con su primera sesión de quimioterapia y a quien le ha enviado todo su ánimo: «A mí vosotros me ayudáis mucho con vuestros comentarios. No hay que esconderse y lo que nos están inyectando es salud para acabar con el cáncer. Porque no es un bicho. Es cáncer», ha concluido San Juan.

