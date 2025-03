Anita y Montoya hacen las paces en 'Supervivientes'

El Norte Lunes, 17 de marzo 2025, 12:43 Comenta Compartir

Anita y Montoya están viviendo más de un acercamiento en Playa Mosterio, gracias a la actuación de Manuel como mediador. Algo que parecía impensable hace unos días.

Sandra Barneda conectaba con Manuel, Montoya y Anita en directo y la presentadora le preguntaba a la joven qué ocurría, puesto que estaba sentada al margen muy ocupada. La joven catalana le confesaba a Barneda que estaba haciendo un collar: «Las horas dan para mucho. Es para Montoya, que quería un collar en forma de cruz... y como tenemos mucho tiempo libre...». Montoya, por su parte, agradecía el gesto: «Yo tenía mi Rosario que siempre me ha acompañado y quería traérmelo, pero aquí con la supervivencia... Me ha hecho eso y me alegro. Gracias».

Montoya le decía a Anita que va a hacer todo lo posible por olvidar todo y que le perdonase por sus «cagadas», puesto que él también se ha equivocado. Anita, mientras tanto, se apoyaba en su hombro. «Sé la persona que eres y lo mantendré por toda mi vida«, señalaba Montoya, que le daba besos en la frente y mimos. En el agua, Anita se ponía arriba de Montoya y jugaban a ser «lapas». «Una isla os separó, esta os va a unir«, les decía Manuel.

Llegada la noche, Anita le decía a Montoya un sincero «te quiero», tras lo que le daba un emotivo abrazo y se tumbaba a su lado. Lo que está claro es que la cosa entre ellos cada vez va a mejor, limando asperezas e intentando formalizar un pasado pisado en toda regla.