Andrea y Joel ponen fin a su relación en el debate final de 'LIDLT 8'

El Norte Miércoles, 19 de marzo 2025, 12:44 Comenta Compartir

Andrea y Joel entraron con ganas de ponerse a prueba y solucionar aspectos de su relación en 'La Isla de las Tentaciones 8'. En un principio, Joel se mostró muy cómodo con una de las tentadoras, Nataly. Durante un baño en la piscina, Joel no pudo evitar reprimir sus deseos y acabó protagonizando un beso de lo más pasional con la tentadora. A la mañana siguiente, se mostró mucho más cauto y aunque no se arrepintió, decidió no seguir más allá con su tentadora. Por su parte, Andrea se enfrentó a la visualización de las imágenes de Joel y no pudo evitar romperse por completo. Al ver a su pareja con Nataly, Andrea decidió dejarse llevar con su máxima tentación, Borja y protagonizar un momento de lo más hot en la piscina con besos y mucha química sexual. En 'Villa Montaña', Joel se mostró muy arrepentido por las imágenes que vio de Andrea sufriendo en la villa y decidió pedir una hoguera de confrontación a su pareja, sin haber visualizado las imágenes de Andrea con Borja.

Andrea aceptó asistir a esta hoguera de confrontación e irrumpió en la hoguera de lo más enfadada: «Estoy flipando. No me parece normal que pidas tú la hoguera de confrontación cuando eres tú el que me has puesto los cuernos, no entiendo nada», expresó la catalana. En ese momento, Joel pudo visualizar junto a su pareja todas las imágenes de Andrea con Borja. Por su parte, Andrea quiso justificarse diciendo que él había caído en la tentación con Nataly: «Me he dado cuenta de que estaba enamorada de ti, pero esto me decepciona un montón porque yo confiaba en ti de corazón», expresó Andrea. Después de un cruce de reproches, ambos protagonizaron unas emotivas palabras de amor: «Te amo tío. No te quiero perder por nada del mundo. Tengo que quitarme ese orgullo y no ser tan fría», confesó Andrea. «Sigues siendo mi niña y la mujer que quiero tener a mi lado», añadió Joel a estas palabras. Tras estas palabras, la pareja decidió abandonar 'LIDLT 8' juntos y con intención de reforzar su relación.

Tres meses después, Andrea y Joel asistieron al reencuentro para explicar cómo estaba su relación después de su salida del programa: «Me duele revivir todo eso, ver que la líe», comenzó diciendo Joel al repasar las imágenes de su paso. «Estamos unos meses bastante bien. Al cabo de un tiempo, él se volvió a rallar», expresó Andrea. «A mí me volvió a entrar ese pasotismo y esa monotonía», añadió Joel. «Yo vi actitudes de él que no me gustaban y yo se lo decía, él quería comunicación y se la daba. Él como no cambiaba la actitud, yo volví a la actitud de antes. Si tú no cambias, yo no cambió», agregó Andrea. Ante estas palabras, Joel confesó su salida de la casa en común debido a estas tensiones: «Yo hubo un momento que decido que ya no puedo más, me fui de casa», expuso Joel. «Sí, el día de Navidad», añadió Andrea. Esta salida solo supuso en la pareja un bache, y ambos volvieron a estar juntos: «Ahora estamos muy bien. Han cambiado las actitudes, me ha demostrado, tanto dentro como fuera de la isla, que me quiere. Quiero que me pida matrimonio, me quiero casar», expresó Andrea.«Sabes que siempre has sido la niña de mis ojos, te quiero con locura», añadió Joel a estas palabras.

Pero, durante el debate final de 'LIDLT 8', Andrea y Joel aparecieron con pantalla partida y Sandra Barneda quiso preguntarle a la catalana sobre cómo se encontraba su relación en esos momentos con Joel: «Pues me da mucha pena decir esto, pero ahora mismo Joel y yo no estamos juntos», confesó Andrea ante el asombro de todos los presentes en el debate final. Por su parte, Joel quiso suscribir las palabras de su ya expareja: «Como bien ha dicho Andrea, no estamos juntos, aunque me duele mucho decirlo», aseguró el catalán. Ante esta confesión, Sandra Barneda aseguró sentirse en shock por lo escuchado.

Filtraciones

Tras el reencuentro se filtraron los motivos de la ruptura entre Andrea y Joel después de asistir a la grabación del mismo juntos en enero de 2025. Según 'La Cuernis', Andrea dejó a Joel y él, automáticamente, compartió en sus stories de Instagram, una fotografía expresando su bajón anímico debido a estar pasando unos días malos: «No te daré el gusto de que me veas mal. Lo que tú quieres es verme llorando y yo no te deseo el mal. Si el proceso es complicado es porque viene algo mejor», fueron algunas palabras de Joel sacadas de una canción. Después de cortar, Andrea se fue unos días de desconexión con Bayan y la exnovia de Eros decidió responder a Joel a modo de pulla en sus redes: «Cuando el ex de mi amiga se está riendo de ella, pero yo sé algo aun más gracioso», fueron las palabras de Bayan. Algo a lo que Joel también quiso responder: «Si sabes algo más gracioso, me acabaré enterando», fueron las palabras de Joel, aunque lo terminó borrando de sus redes.