El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfredo Duro, en el Hospital de La Paz. Antena 3

Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', ingresado tras ser embestido en un encierro

Quedó tendido en el suelo un rato hasta que los servicios de emergencias le trasladaron las Hospital de La Paz

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 11:41

Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito de Jugones', sufrió un accidente en el primer encierro de San Sebastián de los Reyes que le ha llevado al hospital. Se golpeó contra una de las talanqueras y posteriormente fue embestido por uno de los bueyes. El fuerte impacto lo dejó tendido en el suelo durante varios minutos hasta que fue atendido por los servicios sanitarios. El colaborador tuvo suerte, ya que podría haber sufrido una cornada. El resultado fue el ingreso en el Hospital de La Paz y seis puntos en la cabeza.

El programa de Mega 'El Chiringuito de Jugones' comenzó con un mensaje de Josep Pedrerol hacia su colaborador: «Vamos a estar pendientes del estado de Alfredo Duro, tranquilidad. Se ha pegado una leche guapa, pero va a recuperarse y a ponerse bien», señalaba el presentador, quien no dejó pasar la oportunidad de echarle una pequeña repimenda. «Es una faena. No tenemos edad para estas cosas, Alfredo. Estamos para estar en casa viendo la tele, salir a pasear, un poco de petanca…», recalcó.

«Tranquilidad, estoy francamente bien. Todo el mundo me echa la bronca. Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia», aseguraba con humor desde la cama del hospital al programa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  3. 3 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  4. 4 Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero
  5. 5

    Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid
  6. 6

    Tres espacios de oficinas en Parquesol cambian a pisos y alojamiento en un año
  7. 7

    Desvalijan el bar de las piscinas de Fombellida y se llevan todos los dispositivos electrónicos
  8. 8

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  9. 9

    Dos actrices de la serie La Moderna hacen parada en la provincia de Valladolid
  10. 10 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', ingresado tras ser embestido en un encierro

Alfredo Duro, colaborador de &#039;El Chiringuito&#039;, ingresado tras ser embestido en un encierro