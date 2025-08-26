Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', ingresado tras ser embestido en un encierro Quedó tendido en el suelo un rato hasta que los servicios de emergencias le trasladaron las Hospital de La Paz

Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito de Jugones', sufrió un accidente en el primer encierro de San Sebastián de los Reyes que le ha llevado al hospital. Se golpeó contra una de las talanqueras y posteriormente fue embestido por uno de los bueyes. El fuerte impacto lo dejó tendido en el suelo durante varios minutos hasta que fue atendido por los servicios sanitarios. El colaborador tuvo suerte, ya que podría haber sufrido una cornada. El resultado fue el ingreso en el Hospital de La Paz y seis puntos en la cabeza.

El programa de Mega 'El Chiringuito de Jugones' comenzó con un mensaje de Josep Pedrerol hacia su colaborador: «Vamos a estar pendientes del estado de Alfredo Duro, tranquilidad. Se ha pegado una leche guapa, pero va a recuperarse y a ponerse bien», señalaba el presentador, quien no dejó pasar la oportunidad de echarle una pequeña repimenda. «Es una faena. No tenemos edad para estas cosas, Alfredo. Estamos para estar en casa viendo la tele, salir a pasear, un poco de petanca…», recalcó.

«Tranquilidad, estoy francamente bien. Todo el mundo me echa la bronca. Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia», aseguraba con humor desde la cama del hospital al programa.

