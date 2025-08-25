El susto en carretera de India Martínez antes de dar un concierto La cantante relató en sus redes sociales las complicaciones del viaje, después del reventón de una de las ruedas

Susto tremendo el que se llevó India Martínez, tras el reventón de una de las ruedas del vehículo en el que iba. Un accidente que finalmente tuvo final feliz, tal y como contó la propia artista en sus redes sociales. Todo ello sucedió en el viaje de vuelta a casa, en un trayecto desde Marbella y hasta Santa Fe, localidad granadina de la que proviene la cantante.

«Adelantando a un camión algún objeto se desprende de este mismo y da en nuestra rueda. La rueda se vacía rápidamente salpicando trozos hacia todas partes y cuando paramos, salgo del coche y la veo totalmente destrozada. Por suerte todo quedó en un susto y pudimos llegar al concierto», tal y como relata en su cuenta de Instagram, en la que además dejó fotos y vídeos.

Además, India Martínez acudía a un concierto, pero debido al incidente se vio obligada a retrasarlo, algo que no fue un problema para el público allí presente, por lo que les mostró su gratitud: «Hicisteis que se me olvidaran todos los problemas y la noche se acabó convirtiendo en una fiesta!!!!».