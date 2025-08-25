El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
La rueda reventada del coche de India Martínez. Instagram

El susto en carretera de India Martínez antes de dar un concierto

La cantante relató en sus redes sociales las complicaciones del viaje, después del reventón de una de las ruedas

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:02

Susto tremendo el que se llevó India Martínez, tras el reventón de una de las ruedas del vehículo en el que iba. Un accidente que finalmente tuvo final feliz, tal y como contó la propia artista en sus redes sociales. Todo ello sucedió en el viaje de vuelta a casa, en un trayecto desde Marbella y hasta Santa Fe, localidad granadina de la que proviene la cantante.

«Adelantando a un camión algún objeto se desprende de este mismo y da en nuestra rueda. La rueda se vacía rápidamente salpicando trozos hacia todas partes y cuando paramos, salgo del coche y la veo totalmente destrozada. Por suerte todo quedó en un susto y pudimos llegar al concierto», tal y como relata en su cuenta de Instagram, en la que además dejó fotos y vídeos.

Además, India Martínez acudía a un concierto, pero debido al incidente se vio obligada a retrasarlo, algo que no fue un problema para el público allí presente, por lo que les mostró su gratitud: «Hicisteis que se me olvidaran todos los problemas y la noche se acabó convirtiendo en una fiesta!!!!».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  4. 4 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  5. 5 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  8. 8

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  9. 9

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  10. 10 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El susto en carretera de India Martínez antes de dar un concierto

El susto en carretera de India Martínez antes de dar un concierto