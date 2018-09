Adara desvela el sexo del bebé que espera Adara. / Instagram La joven anunció la noticia de su embarazo hace dos meses en su cuenta de Instagram EL NORTE Viernes, 7 septiembre 2018, 19:45

Adara Molinero y Hugo Sierra no esconden su relación en las redes sociales, sino todo lo contrario. Lo cierto es que están viviendo un momento muy dulce, hasta el punto que ella ha dejado su querida Madrid para trasladarse a vivir a Mallorca con su pareja. Esa complicidad les ha llevado a estar esperando un bebé. Hace dos meses que la joven anunció, a través de Instagram la noticia con una imagen de una ecografía y el texto: «No aguanto más! Necesito contaros ya QUE ESTOY EMBARAZADA! Aquí os enseño a nuestro pequeñín/a ?? Vamos a ser papás y estoy tan tan feliz!! Hoy ha sido mi primera visita al ginecólogo y estoy de un mes y medio. He podido escuchar su corazoncito y ha sido increíble!!! Parece que estoy viviendo un sueño y sabéis lo mejor de todo? Con la persona más maravillosa. No podía haber elegido mejor papá, nos ama y nos cuida muchísimo. Un beso enorme para todooossss!!!!».

Ahora, la joven no podía esperar más en conocer el sexo del bebé de ahí que haya corrido a una clínica privada para que se lo aclaren. Tras conocer la noticia, Adara ha compartido con sus seguidores mediante stories la esperada noticia: «Es un niño» y añadía «Estoy que me da algo».

La pareja de la joven, Hugo Sierra, también ha querido dar a sus fans la noticia. Hugo escribía: «Amo mi niño amo su mamá».