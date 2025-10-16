«Nuestras propuestas combinan confort, calidad y diseño»

Laura Negro Valladolid Jueves, 16 de octubre 2025, 08:40 Comenta Compartir

Ker 2000 acude a FIVA con un gran stand para mostrar su variada oferta de promociones en sus fases finales y nuevos lanzamientos de sus marcas Habitat Inmobiliaria y Suquía Homes. Entre ellas, destacan las últimas viviendas de Habitat Granados, próximas a su entrega, y el anuncio de la nueva promoción Habitat La Vega Gayarre, junto a Hipercor, pensada para combinar confort, calidad de vida y ocio sin salir de casa.

La inmobiliaria también mostrará las últimas unidades disponibles en Paseo Farnesio 25, de Zarzuela y Bosque Real (en Las Villas), donde se entregarán las viviendas a finales de año. A ello se suman varias viviendas de Sareb en Olmedo, «ideales para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la calidad», indica Sergio Ruiz de Gauna, su gerente.

Completan su oferta el Residencial Don Miguel, en Covaresa, con viviendas de un dormitorio y local comercial en una de las mejores parcelas del barrio, y el nuevo proyecto Parque Nuevo de Suquía, en La Cistérniga, en fase de precomercialización, cuyos planos e información inicial se presentarán en la feria.

Ker 2000 Dirección: Acera de Recoletos, 1, 1º - 47004 Valladolid

Teléfono: 983 102 222

Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, de 10:30 a 12:30 horas.

Página web: www.ker2000.com

Correo electrónico: ker2000@ker2000.com