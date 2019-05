Los socialistas arrebatan 'in extremis' dos senadores al PP en Zamora y Segovia

M. Ángeles Martínez : «La gente que ha tenido que irse ha castigado al PP»

La senadora electa del PSOE por Zamora María Ángeles Martínez aseguró hoy, en declaraciones a la agencia Ical, que el Partido Popular «ha sido castigado por la gente que se ha visto obligada a irse» de la provincia y recalcó que «los zamoranos van despertando y castigan al PP de la despoblación». La nueva senadora electa por Zamora, administrativa desempleada que nació hace 47 años en Benavente, donde es concejala de Cultura, Participación e Igualdad, valoró muy positivamente el resultado obtenido. «Todavía no me lo creo. He estado enganchada al teléfono toda la mañana. Con la desventaja tan pequeña que había, mucha gente del partido estaba convencida de que la situación iba a dar un vuelco pero, con sinceridad, pensé que no iba a ser así», reconoció. «Ahora tenemos que trabajar todo lo posible desde el Senado e intentar revertir el problema de la despoblación, que es lo que más me preocupa», añadió.