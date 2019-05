El BOE publica la lista de Junts con Puigdemont, Comín y Ponsatí tras la rectificación de la JEC El expresidente de la Generalitat y cabeza de lista a las elecciones europeas por JxCat, Carles Puigdemont,. / Efe La Junta adoptó esta decisión una vez el Tribunal Constitucional avaló las candidaturas de los tres políticos fugados EUROPA PRESS Viernes, 10 mayo 2019, 08:49

El BOE ha publicado este viernes la lista corregida de candidatos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo en la que vuelve a aparecer el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont como cabeza de lista de Junts, junto a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos huidos de la Justicia, tras ser rehabilitados por la Junta Electoral Central (JEC).

La Junta adoptó esta decisión una vez el Tribunal Constitucional avaló este mismo jueves las candidaturas de los tres políticos fugados -Puigdemont y Comín están en Bélgica, mientras que Ponsatí reside en Reino Unido- y ordenó publicar la lista de Junts corregida en el BOE.

De esta forma, la JEC ha rectificado la decisión que adoptó el pasado 29 de abril cuando decidió excluir a los tres huidos de la candidatura europea de Junts al estar procesados en rebeldía en la causa del proceso independentista.

El organismo arbitral atendió entonces parcialmente los recursos que el PP y Ciudadanos para que no se diera vía libre a esta lista al concluir que los tres independentistas fugados no figuraban adecuadamente en el censo electoral y tampoco habían acreditado reunir las condiciones para ello. En ese contexto, les excluyeron por considerar que no eran electores y tampoco «elegibles».

No obstante, la resolución generó un cisma en la propia JEC dado que el presidente del organismo, el vicepresidente y otras dos vocales firmaron un voto particular discrepante defendiendo que debía primar el derecho a presentarse a las elecciones.

Tras esa primera decisión de la JEC, Junts sustituyó los nombres de los fugados en la candidatura europea por los del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, como número uno, seguido del exalcalde de Barcelona Xavier Trias y, en el tercer puesto situó a la exsocialista Beatriz Talegón. Los tres fueron proclamados candidatos y sus nombres aparecieron en el BOE el 30 de abril.