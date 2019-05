El PSOE garantiza que no pactará con Bildu en Navarra y pide a PP y Cs lo mismo donde Vox sea necesario Pedro Sánchez (C) habla durante una conferencia de prensa con el actual ministro español de Asuntos Exteriores y el candidato socialista de la UE Josep Borrell (L), en la sede del Partido Socialista Español (PSOE). / AFP Los socialistas crearán una comisión para analizar de manera conjunta todas las alianzas posibles en municipios y comunidades tras el 26-M PAULA DE LAS HERAS Madrid Lunes, 27 mayo 2019, 10:54

El PSOE no buscará un acuerdo de gobierno que implique a Bildu en Navarra, donde Navarra Suma (la coalición electoral formada por Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos y Partido Popular de Navarra) fue este domingo primera fuerza con 19 escaños pero se quedó muy lejos de la mayoría necesaria para poder gobernar, 26 escaños, y la candidata del PSOE, María Chivite, con 11 escaños, sólo podría ser investida con el apoyo de los nacionalistas vascos y el independentismo radical.

El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha argumentado esta mañana en la Ser que del mismo modo que su formación reclama a PP y Cs que no pacten con Vox, ellos no pueden hacerlo con un partido de las características de los herederos de Batasuna. Aun así, no ha aclarado cuál será la solución de gobernabilidad que proponga el PSOE para la comunidad foral. Esta tarde se reúne la ejecutiva de Pedro Sánchez y se creará una comisión para abordar posibles pactos tras el 26-M. «Nos va a tocar revisar todo el mapa español», ha dicho.

Ábalos ha asegurado que no pretende que Ciudadanos, al que ayer el presidente del Gobierno instó (sin citarlo) a levantar el «cordón sanitario» al PSOE, «cambie de socios» allá donde sume con los populares, como es el caso de Castilla y León (donde los socialistas fueron primera fuerza por primera vez en casi tres décadas). «Lo que planteamos es poder llegar a acuerdos que pongan freno a las fuerzas que no respetan la Constitución», ha argumentado. «Si el objetivo es defender el marco constitucional - ha insistido- todos tenemos que tener la responsabilidad de que determinadas fuerzas políticas no formen parte del ámbito de la gobernabilidad».

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene previsto viajar esta tarde a París, una vez concluida la ejecutiva de su partido, para cenar con el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron. La visita tiene algo de presión al líder de Ciudadanos, que siempre se ha identificado con la figura del mandatario galo y que ha hecho del combate al nacional populismo una de sus banderas.

En esta misma línea, el exprimer ministro francés Manuel Vals, que concurrió como candidato a la alcaldía de Barcelona en una plataforma apoyada por Ciudadanos, ya ha adelantado que romperá con la formación si Rivera opta por acuerdos con Vox.