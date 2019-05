Pablo Pérez, felicitado por Casado por ser el único candidato de capital de provincia en aumentar sus apoyos Pablo Pérez, en la escalera del campus de la UVA. / Antonio de Torre Descarta ser el candidato de su partido a presidir la Diputación Provincial MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Martes, 28 mayo 2019, 12:30

Ha aumentado en número de votos y concejales respecto al resultado que tuvo el Partido Popular en las municipales de 2015, y ha tenido más votos que su partido en las recientes elecciones generales en la capital. Por eso a Pablo Pérez le felicitó Pablo Casado ayer, porque ha sido el único candidato del Partido Popular de todas las capitales españolas que ha superado los datos anteriores. Menos de 500 votos le han faltado para igualar en número de concejales al Partido Socialista y el mensaje que repite Pérez desde la noche del domingo es que quienes votaron a Vox «han perjudicado al PP y han beneficiado a Clara Luquero». Es consciente de que se ha quedado a un paso del posible pacto con Ciudadanos, y con esta perspectiva declara que no le agradaría que el grupo que lidera Noemí Otero llegara a un acuerdo con los socialistas.

«Mi resultado es muy sólido, muy favorable porque hemos aumentado en número de votos y escaños, y el PP no lo ha conseguido en ninguna capital de provincia de Castilla y León y creto que de toda España», manifestó Pablo Pérez ayer cuando acababa de poner un examen a sus alumnos de Contabilidad en el campus de la UVA, y apenas podía hablar porque, a cada paso, le paraban para felicitarle. También estaba contento por el respaldo «a la candidatura de las Cortes en la capital», que atribuye a que su proyecto «es ganador», si bien explica que «la dispersión de voto y que se haya votado a otras formaciones nos ha afectado».

Entiende Pérez que «si se suman todos los votos a partidos de la derecha, hay más votos para la derecha, por eso considero que los otorgados a Vox han sido votos perdidos, aunque al final se ha unificado en parte el voto al PP. Si no, habríamos ganado. Es para que los votantes de Vox se lo piensen».

Porque en su valoración de estas elecciones Pérez destaca que «ha habido un castigo potente para Clara Luquero y para Centrados, porque el resto hemos subido. Fundamentalmente, veo debilidad en el Partido Socialista y menor confianza en su proyecto».

Ahora mismo, el concejal del PP está «expectante». Quiere «ver cómo se desarrollan los posibles pactos del PSOE con Ciudadanos o con la izquierda radical». Porque le procupa la posibilidad de «que se radicalice el Ayuntamiento», y a la vez tiene otro sentimiento encontrado, pues, afirma, «no me agradaría que Luquero pactara con Ciudadanos, que es un partido que en campaña ha apostado por el cambio de rumbo. Sería una situación decepcionante, y no creo que lo hagan, pero por la responsabilidad que siento no me gustaría».

Oposición responsable

Al quedar en la oposición en el Ayuntamiento algunas hipótesis le sitúan como posible candidato a presidir la Diputación, pero él lo descarta. «Yo quiero focalizar mi actividad en mi labor como jefe de la oposición municipal, porque se puede hacer una labor de control importante y podemos decir muchos. Vamos a ejercer una oposición responsable en el plano económico, que es donde han estado los grandes errores del PSOE, un trabajo realista con los intereses y necesidades de los ciudadanos, y para que no nos enfrasquemos en proyectos farónicos que son un desplifarro de recursos».

En las próximas semanas, desde la oposición, Pérez estará «atento a cómo se conforma el gobierno municipal y también la oposición», porque incide en su valoración de que ha habido «una dispersión del voto, aunque la derecha ha sido mayoría va a gobernar el eje de izquierdas». Y siempre «desde la prudencia», invita a la ciudadanía a que hagan «una reflexión de por qué se ha dispersado el voto de derecha».

En los próximos cuatro años, dice, el PP municipal pretende «ser cercano a las personas», porque Pablo Pérez reconoce que «hemos crecido a contracorriente y somos fuertes en la capital».

Y apostilla: «Creo que hemos hecho un buen trabajo. Este no es un proyecto personal, es de todos, del PP de Segovia, y es el mejor proyecto para la capital segoviana»