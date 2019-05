Clara Luquero repite victoria pero pierde poder y necesitará pactar Clara Luquero, esta mañana instantes antes de la votación. / Antonio de Torre El PSOE acusa el desgaste de los años de gobierno y pierde dos concejales, mientras que Pablo Pérez Coronado logra recuperar terreno para el PP CARLOS ÁLVARO Segovia Lunes, 27 mayo 2019, 00:23

Los segovianos han vuelto a depositar su confianza en el Partido Socialista de Clara Luquero, pero la hasta ahora alcaldesa de Segovia ha perdido muchos apoyos y dependerá de los acuerdos que alcance con otros partidos para seguir ostentando el bastón de mando. El PSOE volvió a ganar en Segovia. Lo hizo con muchos menos votos que hace cuatro años (exactamente 1.583) y 10 concejales, dos ediles menos que en 2015. Curiosamente, en un momento dulce para el PSOE, Luquero pierde voto, circunstancia atribuible, sin lugar a dudas, al desgaste de dieciséis años de gobierno socialista. Aun así, logra retener la primera plaza para su partido.

Algo parecido ha pasado, pero al revés, con el Partido Popular. En una coyuntura desfavorable para el partido de Casado, la candidatura encabezada por Pablo Pérez Coronado salva su particular 'match-ball' y recupera voto perdido. Aunque no podrá gobernar (no le sale la suma con Ciudadanos), Pérez Coronado suma más votos que Raquel Fernández hace cuatro años, lo que le ha permitido recuperar uno de los cuatro concejales que perdió en 2015. Entre los sufragios que pierde el PSOE y los que gana el PP, la diferencia se acorta y los populares, que tocaron suelo en las últimas municipales, consolidan su posición como alternativa de gobierno. Con el voto conseguido por Vox (la formación de extrema derecha consiguió 1.200 papeletas y no alcanzó el 5% para lograr representación), el PP hubiera ganado las elecciones y, probablemente, hubiera podido gobernar. La división del voto de centro derecha también pasa factura en Segovia.

Ciudadanos gana apoyos, pero los tres concejales conseguidos (uno más que en 2015) no satisfacen las expectativas que la formación naranja tenía depositadas en estas municipales, sobre todo, porque la representación obtenida no le valdrá para propiciar ese «cambio real» que tanto han anunciado durante la campaña.