Línea de producción en Navarra. EFE

La transición hacia el coche eléctrico frena la producción automovilística en España

La producción de estos modelos creció un 42% y ya representan el 26,3% del total, uno de cada cuatro coches fabricados en el país

José A. González

José A. González

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:53

Comenta

La transición ecológica de las factorías automovilísticas en territorio español está haciendo sufrir al sector y el 'made in Spain' se resiente en los primeros ... nueve meses del año. La producción de coches con este sello, es decir, fabricados en España en este periodo, cayó un 5,2% interanual, mientras los híbridos mantienen los números por encima de los eléctricos en plena transformación del sector.

