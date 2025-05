«La transformación empresarial es mucho más que la digitalización»

Laura Negro Viernes, 30 de mayo 2025, 07:13 Comenta Compartir

«Digitalizar no es transformar. Transformar es cuestionar, evolucionar y tener el coraje de cambiar». Esa fue una de las conclusiones a las que se llegó en el foro 'Hablemos de cómo gestionar el cambio en pymes', organizado por El Norte de Castilla y Vocento con el patrocinio de Orange Empresas. Esta jornada reunió a líderes de los sectores empresarial y tecnológico en la sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IDEVA), para analizar cómo las pequeñas y medianas empresas pueden abrazar la transformación digital, hacer frente a las resistencias internas y salir fortalecidas con el cambio.

Una mesa redonda titulada 'Estrategias para transformar una pyme sin fricciones', fue el núcleo del encuentro. En ella participaron Javier Alonso, CEO de la tecnológica Dehumans; Álvaro Galicia, director comercial y de marketing de Dulces El Toro; el divulgador y aventurero Albert Bosch y Javier Llorente, CEO de Recso y representante de Valladolid Sostenible. Estuvieron moderados por la periodista de El Norte, Andrea Díez.

En el coloquio compartieron experiencias reales y consejos prácticos sobre cómo afrontar procesos de cambio, desde la automatización hasta la adopción de nuevas herramientas digitales. Así, Javier Llorente recordó que la modernización debe pasar por la sostenibilidad. «Tenemos que tener visión del cambio y poderla trasladar al resto de personas. Es importante que todos se sientan involucrados. Cuando anuncias un cambio, al principio nadie te apoya. Es un proceso de convencimiento de uno mismo y también del resto de empleados», apuntó.

Javier Alonso de Dehumans, puso el foco en el factor humano. «Vivimos en un momento fascinante, donde la tecnología, la automatización y digitalización están presentes. Hablamos mucho del mantra de digitalizar, pero digitalizar no es transformar. Muchas empresas tienen legaciones en el metaverso, pero siguen haciendo las cosas como hace 20 años», señaló. Para él, el verdadero proceso de transformación surge a partir de cuestionarse cómo hacemos las cosas. «Suena muy teórico. Hay que tener en cuenta los valores y los comportamientos de las personas y que estos estén alineados. Cuando abordamos un proceso de transformación hay que hacerse preguntas clave. La resistencia al cambio no es un problema. Es un termómetro e indicador de que algo en el interior de la empresa está impidiendo el cambio. Las personas son reacias porque muchas veces no se las tiene en cuenta. Desarrollamos un instinto básico de miedo y protección que nos lleva a cuestionarnos si estamos haciendo bien las cosas. El cambio no es una amenaza, es una oportunidad», apuntó.

Motor de cambio

Coincidieron en que las personas son el motor del cambio. Así, Albert Bosch, aportó su experiencia en materia de liderazgo. Dijo que antes de abordar la tecnología hay que entender de qué va esta. Para él, los pilares del cambio son la gestión estratégica, la mentalidad y la resistencia interna. Habló de los virus que afectan a las pymes: la confortitis (quedarse como se está), la seguiditis (copiar sin criterio) y la transformitis (cambiar por cambiar, sin estrategia). «Hay que tener visión estratégica y crear valor para los clientes, para los trabajadores y para la sociedad. La tecnología es solo un medio. La transformación, si no va acompañada de cultura y propósito, se queda en la superficie», explicó.

Ampliar La periodista Andrea Díez se dirige a los asistentes.

Desde Dulces El Toro, una empresa familiar con 175 años de historia, Álvaro Galicia explicó cómo han conseguido digitalizar su producción sin perder la esencia artesanal del negocio. Él es la sexta generación y sabe bien lo que es enfrentarse a la resistencia al cambio. «Cada generación ha tenido su reto. A mí me ha tocado la digitalización», contó. También expuso cómo pasaron de ser un obrador artesanal, a levantar una nueva fábrica en Tordesillas en 2019, un proceso que implicó automatizar la producción sin perder la esencia del producto. «Algunos cambios no se entendían, hubo fricciones, pero con diálogo y resultados, el equipo se implicó. Hoy todos ven que la mejora ha sido sustancial», afirmó Galicia, que destacó también la necesidad de conocer la empresa «en 360 grados» para poder transformarla con sentido.

El liderazgo

Sobre la mesa también salió el concepto liderazgo. Bosch destacó el «póker de Cs» para liderar el cambio: Claridad (tener una misión y prioridades), Capacidad, Comunicación transversal y Confianza. «Liderar no es gestionar tareas, es tener una visión global y saber contagiarla», subrayó. Javier Alonso, desde su experiencia, dijo que «nos encontramos con directivos que han obtenido resultados muy buenos, pero son las personas que nos rodean las que nos convierten en líderes. Hay que saber contagiar. Es básica la comunicación». Javier Llorente apuntó que «hay que comunicar lo que se está haciendo y que las personas lo entiendan». También se habló de cómo los errores sirven para aprender. Para Llorente «son una oportunidad de aprendizaje, aunque nos cuesta vivirlos». Bosch puntualizó que «de los errores se aprende, pero es mejor aprender de los errores de los demás».

Como conclusiones a la jornada, Javier Llorente remarcó que «la digitalización no es una opción. Es una obligación porque es la que nos va a hacer optimizar nuestros recursos, nos va a hacer ser rentables y tener éxito». Javier Alonso apuntó que «la transformación es mucho más que la digitalización. Hay que tener una visión clara de hacia dónde queremos llegar». Para Bosch, «la tecnología avanza de forma exponencial, pero las personas avanzamos de forma orgánica. La tecnología es un medio para lograr el objetivo. La IA es fundamental, si no la incorporamos nosotros otros lo harán y nos ganarán, pero todavía es más importante la IE, Inteligencia Emocional». Mientras que Álvaro Galicia destacó que «la digitalización es una oportunidad que hay que aprovechar porque es el momento en el que vivimos».

«Hay que implicar a los trabajadores en el cambio, formarles y hacerles partícipes» José Carlos Varela. La jornada comenzó con la intervención de José Carlos Varela, director de TIC en Lingotes Especiales, que compartió el proceso de transformación que ha experimentado esta gran compañía vallisoletana para adaptarse con éxito a los retos actuales. En su opinión, la transformación debe ser tecnológica, pero también organizativa y cultural. «El cambio hay que gestionarlo desde distintos ángulos: el liderazgo, la estrategia y las personas», apuntó. Para él, involucrar al equipo humano es fundamental en el proceso de cambio. «No se trata solo de implantar soluciones, sino de implicar a los trabajadores, formarles y hacerles partícipes». En el caso particular de Lingotes Especiales, la formación ha sido un gran pilar para el cambio. «Hay que formar un equipo de trabajo donde los usuarios finales, los propios operarios, participen activamente. Ellos conocen mejor que nadie el día a día, y sus ideas son fundamentales para que el proyecto tenga sentido práctico», aseguró. Uno de los casos de éxito que destacó fue la automatización del control de calidad de las piezas producidas. «Antes, teníamos que parar la línea para hacer pruebas costosas y lentas. Ahora, gracias a soluciones de simulación digital, podemos anticiparnos y reducir costes. El nuevo software ha supuesto un ahorro sustancial», explicó. También destacó la implementación de carretillas autoguiadas en los desplazamientos internos, eliminando errores humanos y aumentando la seguridad, así como la digitalización del proceso de asignación de puestos de trabajo. Defendió también que la transformación digital no se limita a ser una cuestión de eficiencia, sino que debe ir de la mano de la sostenibilidad. «El liderazgo es esencial. Si el responsable de un área no cree en el proyecto, el equipo tampoco lo hará. Es fundamental mostrar los logros desde el principio, para que los trabajadores vean que el cambio da resultados», afirmó.

«El reto no es la tecnología en sí, sino el cambio de mentalidad» Silvia Leal. El broche de la jornada lo puso la experta en tecnología y tendencias Silvia Leal, con un workshop que llevó por título 'De la resistencia a la acción'. Leal, doctora en Sociología, asesora de la OCDE y reconocida divulgadora sobre el impacto de la inteligencia artificial, desmontó mitos y ofreció consejos aplicables para el día a día de las pymes. Arrancó explicando que la transformación digital no es algo nuevo. «Llevamos ya 50 años de digitalización a una velocidad increíble», recordó. Situó la pandemia como un punto de inflexión en materia de digitalización. «En España, el 86% de las empresas no había iniciado la digitalización cuando llegó el coronavirus. Entonces no quedó otra. Se hizo. Sin ordenadores y sin talento, pero se hizo», animando a que las empresas sigan ese mismo impulso de 2020. «Es necesario también ahora, con la inteligencia artificial». Primero habló del Internet de las Cosas y explicó cómo tecnologías como los sensores inteligentes pueden transformar industrias y hogares, generando ahorros y reduciendo emisiones contaminantes. «¿Sabíais que en una fábrica este tipo de tecnología puede reducir un 35% las paradas de producción? ¿Y que en una casa de 80 m² se puede ahorrar 400 euros al año en calefacción inteligente?», preguntó. «El verdadero reto no es la tecnología en sí, sino el cambio de mentalidad», sentenció. Habló también del paso de la analítica de datos tradicional, al Big Data y, finalmente, a la inteligencia artificial. «La diferencia entre el Big Data y la IA es que esta última aprende. No solo responde, sino que mejora con cada interacción», aclaró.