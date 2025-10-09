Las empresas tendrán que aplicar en tiempo récord el nuevo registro de jornada digital y con cada pausa detallada

La revancha de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por el naufragio en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, su medida estrella, gana ... enteros. En tiempo récord, en poco menos de un mes, saca toda su artillería para imponer, por la vía de la urgencia, a las empresas un registro de jornada digital, fiable, exhaustivo, con toda una serie de obligaciones nuevas que incluyen detallar infinidad de datos (personales y laborales), así como que sea de acceso inmediato por la inspección de trabajo y por los representantes de los trabajadores.

Y las compañías, y pequeños autónomos y negocios, deberán poner en marcha este nuevo control horario también en un tiempo récord, puesto que no se contempla un plazo transitorio para adaptarse, más allá de 20 días. Este es el breve tiempo que establece para entrar en vigor el nuevo real decreto que, en este caso, no tendrá que pasar por las Cortes pero sí por un Consejo de Ministros donde no todos lo ven con buenos ojos. Además, extiende la obligación de llevar un control de la jornada a las familias que tengan una empleada del hogar, aunque en este caso flexibiliza y mucho la forma de hacerlo.

Lo primero que prohíbe la nueva norma –salvo en el caso de los hogares empleadores- es el uso del papel y boli para cumplir con la obligación de registrar el horario de los trabajadores día a día, puesto que –según reconoce el Ministerio de Trabajo en el documento que este jueves ha sacado a consulta pública- en muchos sectores y empresas no se está produciendo un registro eficaz de la jornada laboral, dando lugar con ello a horarios mal contabilizados y jornadas laborales que, en la práctica, resultan superiores a la máxima permitida».

La nueva normativa da un paso más y obligará también a las compañías a computar cada una de las pausas que realicen sus empleados a lo largo del día.