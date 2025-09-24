El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Frutas y hortalizas, entre los alimentos que más suben en el último año. Efe

Los consumidores pagan 1.132 euros más de media al año por elegir el súper más caro

La cesta de la compra sube un 2,5% en el último año, según un estudio de la OCU que refleja una subida de precios generalizada en todas las cadenas de distribución

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:10

Comprar en un supermercado u en otro puede marcar la diferencia del ahorro a final de año en la cesta de la compra. Así lo ... evidencia un informe de la OCU, que la organización elabora anualmente, y que apunta a que la diferencia de precios entre la cadena más cara y la más barata puede alcanzar los 1.132 euros al año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  3. 3 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  4. 4 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  5. 5

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  6. 6

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  7. 7

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  8. 8

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  9. 9 Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown
  10. 10

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los consumidores pagan 1.132 euros más de media al año por elegir el súper más caro

Los consumidores pagan 1.132 euros más de media al año por elegir el súper más caro