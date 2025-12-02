Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos

El Ministerio de Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu para facilitar la adaptación de las ... empresas. Fuentes de Hacienda confirman a este medio que esta ampliación será de un año. Es decir, que no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero del 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto.

Miles de pymes tendrán que adaptar sus programas informáticos a esta nueva realidad pero ahora tendrán doce meses más de margen. Esta prórroga, que aprueba este martes el Consejo de Ministros, supone un «alivio» para el colectivo de autónomos que venía solicitando desde el 31 de octubre «sentido común» y este aplazamiento a medida que se iba acercando el 1 de enero. «Quedaban muy pocos días para finalizar este año y la entrada en vigor estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos», ha señalado Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Los registros de facturación electrónica se han multiplicado por 28 durante el último trimestre, al pasar de 315.750 en julio a superar los 9 millones en octubre, tal y como muestran los datos de la Agencia Tributaria recogidos por TeamSystem y presentados en el marco de Accountex, la cita de referencia en contabilidad, fiscalidad y gestión empresarial. Estos registros incluyen tanto facturas completas como simplificadas y muestran que la infraestructura técnica de la AEAT y de los proveedores ya está operativa y creciendo a gran velocidad. En paralelo, la Agencia Tributaria ha confirmado que se han cotejado más de 175.000 códigos QR tributarios, la mayoría en el mes de octubre, y que el 83% de esos QR corresponden a facturas emitidas en la modalidad VeriFactu, es decir, con envío automático de los registros de facturación a Hacienda.

Este sistema de facturación establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad. Estos nuevos requisitos son obligatorios para todos los profesionales y sociedades que utilizan un software de facturación —salvo aquellos adscritos al suministro inmediato de información y los residentes en País Vasco y Navarra—, por lo que no afectan a quienes facturan de manera manual.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha calificado de «auténtico despropósito» por parte del Gobierno plantear temas y dar después marcha atrás. «Esto lo único que genera es desconfianza, no genera seguridad y el colectivo está harto de esta situación», ha afirmado su presidente, Eduardo Abad. Desde su punto de vista, Verifactu no será capaz de luchar contra el fraude que se produce con los profesionales de alta cualificación que atienden a sus pacientes o clientes en sus despachos. «Simplemente no van a emitir una factura y cuando no se emite la factura, el Verifactu no tiene sentido ninguno», ha recalcado.