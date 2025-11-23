Directo | Jaume Munar - Flavio Cobolli
La ‘Armada’ ha derrotado a Italia en las tres últimas series disputadas, aunque no se ven las caras desde 2006 cuando el combinado español se impuso por 4-1 en Real Sociedad de Tenis la Magdalena.
14 DUELOS ENTRE ESPAÑA E ITALIA. Esta será la 14ª ocasión que España e Italia se enfrentan en Copa Davis y de momento el balance es favorable al conjunto español, con siete victorias y seis derrotas. Es la primera vez que se miden en la final absoluta del torneo.
ITALIA BUSCA LA TERCERA CONSECUTIVA. El combinado transalpino conseguido los dos últimos títulos de Copa Davis (2022 y 2023) y podría ser la primera nación que conquista tres seguidos desde los cinco de Estados Unidos entre 1968 y 1972.
ITALIA, LA SELECCIÓN DEL MOMENTO. A pesar de contar con las bajas para esta cita de Jannik Sinner y de Lorenzo Musetti, el potencial del conjunto italiano es tremendo, no en vano se han plantado en esta final derrotando por la vía rápida a Austria y Bélgica.
11ª FINAL DE LA ‘ARMADA’. Está será la 11ª final que disputa España en la Copa Davis, logrando el título en seis de las 10 disputadas hasta el momento. Las primeras fueron en 1965 y 1967, perdiendo en ambas contra Australia y posteriormente ha sido capaz de ganar en seis de las ocho siguientes, la última, como comentamos anteriormente, en 2019 frente a Canadá.
A POR LA SÉPTIMA !!! España aspira a conseguir su séptimo título de Copa Davis, el primero desde 2019. Los seis entorchados anteriores los ha conseguido desde el año 2000, por lo que la ‘Armada’ es la selección más laureada en el Siglo XXI.
Jaume Munar domina el cara a cara particular contra Flavio Cobolli tras imponerse en el único duelo que han disputado hasta el momento. Fue hace apenas un mes cuando le derrotó en el Masters 1000 de Shanghai con un claro resultado de 7-5, 6-1.
Flavio Cobolli milita en el 22º puesto del ranking ATP y está disfrutando de la mejor temporada de su trayectoria con dos títulos al imponerse en Hamburgo y Bucarest. Además, alcanzó los cuartos de final en Wimbledon, su mejor resultado hasta el momento en torneos de Grand Slam.
Jaume Munar ha participado en cuatro partidos de individuales a lo largo de su trayectoria en Copa Davis, con un balance de una victoria y tres derrotas.
Jaume Munar ha estado presente en las cuatro series que ha disputado España en la Copa Davis en este 2025, teniendo un papel destacado en el dobles, logrando ganar sus dos encuentros disputados en esta modalidad en las dos primeras rondas. Consiguió, además, su primera victoria en individuales el pasado jueves contra Jiri Lehecka, logrando el punto necesario para forzar el choque de dobles.
Jaume Munar, la mejor raqueta española en esta eliminatoria, ocupa el 36º puesto en el ranking ATP. El balear ha disputado esta temporada las semifinales de los ATP 500 de Dallas y Basilea, siendo estos sus mejores resultados del curso.
Así las cosas, Jaume Munar juega sin red de seguridad y necesita ganar imperiosamente este partido para forzar el encuentro de dobles.
Abróchense que vienen curvas y si España quiere levantar su séptima ‘Ensaladera’ tendrá que ser protagonizando una remontada épica, tal y como ocurrió este mismo año contra Dinamarca en la segunda ronda y el pasado jueves en cuartos de final ante la República Checa.
Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Flavio Cobolli y Jaume Munar, el segundo punto de la final de la Copa Davis 2025 entre Italia y España. ¿Preparados? Comenzamos…
