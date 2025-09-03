El VRAC tatúa su piel quesera ante el nuevo curso

Presentación de la campaña de abonados. Presentación de sus equipos. Primer amistoso de pretemporada. El VRAC arranca septiembre con energía para afrontar otra temporada con ... exigencias, las que le marcan la condición de favoritos en todos los campeonatos que dispute, por mucho que el curso pasado se le escurriera de las manos el de Liga; recuperar el trono de la regularidad y mantener los del ko de Copa y Supercopa son los objetivos de la plantilla que dirigirá, un año más, Diego Merino.

La primera parada azulona se detuvo en la estación bajo la pancarta 'Lo llevamos en la piel', el lema con que el VRAC pretende enganchar a su parroquia. «El reto es llegar a los dos mil y recuperar cifras de prepandemia», apuntó el presidente Jorge Calleja 'Hollister', quien explicó el mensaje que lanza la entidad. «No somos solo un club de rugby, queremos reforzar el compromiso con la ciudad, con Valladolid, por eso nos tatuamos la piel con esta imagen de campaña, el VRAC se construye día a día y nuestro mejor título es el apoyo que recibimos de nuestra gente».

El precio de los abonos está entre los 150 euros del Socio Oro a los 10 del Infantil, pasando por los 100 del General, los 65 del de mayores de 65 años y personas con minusvalía y los 28 del Joven para menores de 25 años. «Son los más económicos para un club de elite en Valladolid», destacó 'Hollis'. El Oro permitirá la entrada a todos los partidos que se disputen en Pepe Rojo, incluidos las eliminatorias por los títulos en todas las categorías, y beneficiarse de descuentos en las empresas y comercios que tienen convenios de colaboración con el VRAC. Los 10 euros del abono Infantil será el primer «tatuaje» quesero para los más pequeños, valoro el presidente.

La rueda de prensa giró de inmediato hacia los aspectos deportivos y las novedades que presentará la temporada 25-26. «La fase de grupos en la Copa será más amplia y tendrá más partidos con la entrada de los equipos de División de Honor Elite; la Liga seguirá igual, aunque seamos un equipo menos y eso nos dará una jornada de descanso, porque el sistema no varía, entraremos en una liguilla los seis mejores y disputaremos los play-off con los dos primeros del grupo B», apuntó Merino.

Las incógnitas sin despejar son las que plantea la Federación Española con el grupo de jugadores que trabajarán durante el curso a las órdenes del seleccionador Pablo Bouza; una lista que, sin ser todavía pública, incluye a cinco jugadores del Quesos Entrepinares: el pilier Raúl Calzón, el talonador Pablo Miejimolle, el tercera Álex Saleta, el ala-centro Martiniano Cian y el ala Beltrán Ortega, internacional U20 que vuelve a casa tras su paso por el Clermont Auvergne del Top 14 francés.

A falta de definir la línea de trabajo de los Leones a dos años de disputar el Mundial, directiva y técnicos del VRAC han diseñado una plantilla que compense estas ausencias. «El verano ha sido más intenso con más movimiento de jugadores que otros años, nosotros hemos reforzado esos huecos que nos dejarán los que trabajen con la FER para conseguir un bloque competitivo, hemos anticipado el trabajo con una mayor exigencia de jugadores formados en España y cuando podamos disponer de los jugadores que estén con la selección, tendrán que ponerse las pilas para jugar por delante con los que estarán entrenando con nosotros el resto del año», aseguró Merino. «Habrá que echar mano de los canteranos que vienen pisando fuerte desde la sub 23, y ahí tenemos mucho campo ganado», reforzó Calleja después de avanzar el coste que le supondrá al club la llamada de sus internacionales, «son jugadores de la FER, que se han desvinculado del VRAC, aunque mantenemos con ellos unos acuerdos que aseguren su zona de comfort, como pude ser la residencia en Valladolid, la asistencia a nuestros fisios, nuestros gimnasios».

Un convenio entre clubes y Federación Española que necesitará tiempo para definirse con ventaja para las dos partes, así que lo mejor será centrarse en los aspectos puramente deportivos, que pasan por la presentación de los equipos del VRAC en El Barco, sede sus terceros tiempos, y la primera prueba del sábado del Quesos Entrepinares contra Recoletas Burgos en el marco del Memorial Hermosilla que recuerda un año más la figura del añorado ala de los primeros tiempos del club.