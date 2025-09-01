Valladolid acogerá en mayo de 2026 una de las rondas finales de las SVNS Series

El equipo nacional de rugby 7, en su participación en Los Angeles.

Valladolid sigue muy presente en los planes de la Federación Española y de su presidente, Juan Carlos Martín Hansen, y al anuncio de un más que posible amistoso ante el equipo B de Inglaterra en el mes de noviembre, se suma ahora el protagonismo del estadio Zorrilla en el calendario de las Series de rugby 7.

Las prestigiosas HSBC SVNS Series regresarán a España, y Valladolid acogerá una de las tres etapas, fase final donde se decidirá el campeonato del Mundo de la temporada 2026, tal y como ha anunciado este lunes World Rugby. Tras las finales celebradas en Madrid en 2024, la vuelta del circuito de la modalidad olímpica muestra la creciente importancia de nuestro país en el panorama mundial.

Este torneo se celebrará en el estadio Zorrilla del 29 al 31 de mayo de 2026, y contará con la participación de las mejores selecciones masculinas y femeninas del mundo.

La estructura del circuito mundial se renueva, con sólo 8 equipos en el nivel 1 o superior, entre los que se encuentran Los Leones7s, que este año se colgaron la plata mundial. Estos competirán en 6 rondas regulares, y junto a los 3 mejores de la segunda división, se medirán en las 3 rondas de la fase final. Las fechas y sedes para las Series SVNS 2 y 3 se anunciarán más adelante.

Las Leonas7s, por su parte, competirán en la División 2 y gracias al sistema de ascensos en la misma temporada, mantienen sus opciones de competir en Valladolid.

Los equipos participantes en el nivel superior de las HSBC SVNS 2026 Series son, en categoría femenina, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, EE. UU., Fiyi, Gran Bretaña, Japón, y Francia.

En el masculino tomarán parte Sudáfrica, España, Nueva Zelanda, Argentina, Francia, Australia, Gran Bretaña, y Fiyi.

El nuevo formato también refuerza la visibilidad y el impacto de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde España aspira a clasificarse en mujeres y hombres.

El calendario de la temporada 2026 es el siguiente:

- Dubái (29-30 de noviembre, 2025).

- Ciudad del Cabo (6-7 de diciembre, 2025).

- Singapur (31 de enero-1 de febrero, 2026).

- Australia* (7-8 de febrero, 2026).

- Vancouver (7-8 de marzo, 2026).

- EE. UU.* (14-15 de marzo, 2026).

El Campeonato Mundial SVNS, mientras tanto, arroja estas fechas:

- Hong Kong (17-19 de abril, 2026).

- Valladolid (29-31 de mayo, 2026).

- Burdeos (5-7 de junio, 2026).

(*) Las sedes de los eventos de Australia y EE. UU. se anunciarán próximamente.