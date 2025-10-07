Inexo El Salvador suma también al tercera línea portugués Da Cunha

El Norte Valladolid Martes, 7 de octubre 2025, 13:55 Comenta Compartir

Continúa reforzándose el Inexo El Salvador, que ya con la temporada en marcha y después de anunciar la incorporación de Juan Ramos, anuncia ahora la llegada del portugués Da Cunha.

José María 'Zé' Da Cunha Líbano quería seguir compitiendo al más alto nivel mientras cursaba sus estudios de ADE en Salamanca, y no dudó en ponerse en contacto con El Salvador para poder entrenar y jugar con el Chami en División de Honor, y aportar su granito de arena en el terreno de juego, durante esta nueva temporada.

Internacional en las Rugby Sevens con Portugal y en la órbita de la selección lusa M20 de cara a la clasificación para el próximo Mundial de la categoría, el tercera línea ha llegado al cuadro blanquinegro, en el que no solo ha sido muy bien acogido por la plantilla y el cuerpo técnico, sino que además se ha adaptado a la perfección al sistema de juego y a las rutinas de preparación.

Procedente del prestigioso CDUL portugués, Da Cunha ya ha demostrado, con los chamizos, que es un jugador que tiene mucho recorrido, que roba bien en los 'rucks' y es un buen placador, a lo que se añade su capacidad de sacrificio -ya que va y viene de Salamanca a Valladolid y viceversa, todos los días- y su pasión por el deporte del oval y por seguir creciendo, de la mano, en este caso, de Inexo El Salvador.

A sus 19 años, el tercera línea luso reconoce haber llegado al club «con muchas ganas de poder aprender con el equipo, y ayudarle, dando todo dentro del campo», lo que ya ha constatado en este inicio de curso, con sus primeros minutos con la camiseta blanquinegra. En opinión del director deportivo de los colegiales, Juan Carlos Pérez, «Zé es un jugador que puede aportar mucho porque, a pesar de su juventud, ya ha jugado con la selección portuguesa».

«Es un buen chaval, sacrificado, que además ha caído muy bien en el vestuario, y que seguro que va a darnos mucho durante el tiempo que esté con nosotros», añade Pérez respecto a la nueva incorporación del cuadro vallisoletano.