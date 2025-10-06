El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Ramos, con la selección y con la camiseta de El Salvador.
Rugby / División de Honor

Juan Ramos regresa al Inexo El Salvador

El capitán de la selección de Seven jugará con los chamizos siempre que se lo permitan sus compromisos internacionales

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:22

Uno de los mejores jugadores que ha dado la cantera del Club de Rugby El Salvador, Juan Ramos, regresa a su casa para aportar la experiencia adquirida durante estos años como capitán de la selección de Seven, en la que se ha convertido en una pieza fundamental. Gracias al acuerdo con la Federación Española de Rugby, el medio melé podrá jugar con el club chamizo los partidos que le permitan sus compromisos internacionales.

Se trata de un gran fichaje, porque no solo es un jugador polivalente, que también puede actuar como centro o zaguero, sino que es alguien muy querido y admirado por todos, gracias a su trayectoria deportiva, y a su aportación en el vestuario. De hecho, para muchos de sus compañeros es un ídolo, ya que incluso a algunos les ha entrenado, por lo que su llegada ha sido recibida con la máxima ilusión, tanto por la plantilla, como por el cuerpo técnico y la directiva. Este mismo domingo, ya podría debutar con el Inexo El Salvador ante La Vila.

Y, si al equipo este fichaje le ha entusiasmado, a Juan Ramos, que cumplirá 30 años el sábado, todavía más, tal y como reconoce: «Me hace mucha ilusión volver a Chami, el club de mi vida, con el que he jugado desde los cuatro años. Estoy muy contento, porque llevo mucho sin estar con ellos, casi siete años, y tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Tengo muy buenos recuerdos de la época que empecé en senior, en la que pude jugar con mi hermano, Pelayo. Espero poder jugar este domingo y, cuando pueda, ir incorporándome a la rutina del equipo durante más semanas, compatibilizándolo con la selección. Además, también me gusta poder ayudar desde una mayor veteranía, y sumar y aportar todo lo posible, con lo aprendido desde que dejara el equipo, en 2018, ahora, con unos años más. Estoy deseando compartir tiempo de entrenamientos y juego con mis compañeros», explicó el nuevo jugador blanquinegro.

Por su parte, el director deportivo de la entidad colegial, Juan Carlos Pérez, advirtió que Juan Ramos «es un jugador de club de los buenos, porque empezó con cuatro años y ha ido creciendo y progresando hasta ser internacional en todas las categorías y capitán del Seven, con el que sigue jugando al más alto nivel». «Estamos deseando volver a verle jugar con la camiseta del Chami, porque va a aportar mucho dentro y fuera del terreno de juego», añadió.

