El Salvador logra su primera victoria sufriendo ante el empuje del Cisneros

Tras el duro varapalo sufrido en el derbi de la semana pasada, el Inexo El Salvador cosechó la primera victoria del curso tras vencer a un Complutense Cisneros que se dejó todo en el campo para cobrarse la revancha de la final liguera del curso pasado. Cerca estuvo de conseguirlo, tras quedarse a centímetros de remontar por la épica un 14-34 en menos de 9 minutos en mitad de una monumental desconexión de los hombres de Álvaro Gorostiza en el segundo acto.

Casi diez minutos tardó el Complutense Cisneros en abrir el marcador en un arranque marcado por los nervios y las imprecisiones de ambas formaciones. Fue Ike Irusta quien dio continuidad al excelente trabajo de sus delanteros por el lado cerrado con una acción vertiginosa que encontró la complicidad de Soriano en la banda contraria del Central. No desentonó la inmediata respuesta de El Salvador. Palmo a palmo, los hombres más poderosos del quince pucelano instalaron su campamento base en la línea de cinco metros rival para obtener una melé favorable con la que sorprendió Bauti Arranz. El internacional con las inferiores argentinas comenzó a reclamar su lugar como pieza fundamental en el proyecto chamizo con un excelente pick and go que no encontró oposición en la defensa.

Cisneros Nico Fernández, Andy Petros, Vallejo; Antozzi, Bolger; Pujana, Moretón; Iturioz; Pablo Flores; Ike Irusta; Soriano, Nico Petros, Álex García, Yako Irusta y Laforga. También jugaron Gonzalo González, Bergasa, Miguel Pérez, Fonseca, Jorge Gómez y Espinós. 33 - 40 Inexo El Salvador Vega, Romanos, Jacobo Ruiz; Peña, Fointaine; Torres, Du Plooy; Bauti Arranz; Munilla; Ortega; Jerónimo Alonso, Barrios, Jaime Powis, Sanz y Minguillón. También jugaron David Alonso, Pelaz, Coronel, Rodri Fernández, Da Cunha, Geijo, Santa Cruz y Zuriarrain. Árbitro: Carlos Guerrero (Colegio catalán). Expulsó a Bolger (min. 22). Amonestó a Peña (min. 9) y Julio Sanz (min. 70).

Parciales 5-0 Ensayo de Soriano (min. 9). 5-5 Ensayo de Bauti Arranz (min. 12). 5-7 Transformación de Ortega (min. 13). 8-7 Golpe de castigo de Pablo Flores (min. 24). 8-10 Golpe de castigo de Ortega (min. 25). 8-15 Ensayo de Barrios (min. 34). 8-17 Transformación de Ortega (min. 35). 11-17 Golpe de castigo de Pablo Flores (min. 38). 14-17 Golpe de castigo de Pablo Flores (min. 39). 14-20 Golpe de castigo de Ortega (min. 40+2). 14-25 Ensayo de Minguillón (min. 45). 14-27 Transformación de Ortega (min. 46). 14-32 Ensayo de David Alonso (min. 52). 14-34 Transformación de Ortega (min. 52). 19-34 Ensayo de Espinós (min. 65). 24-34 Ensayo de Iturrioz (min. 64). 26-34 Transformación de (min. 64). 31-34 Ensayo de Gonzalo González (min. 73). 33-34 Transformación de Flores (min. 73). 33-37 Golpe de castigo de Ortega (min. 75). 33-40 Golpe de castigo de Ortega (min. 80).

Incidencias: Campo Central CIU. 350 espectadores

Sin lograr aún el control del ritmo ni de las emociones, el equipo de Álvaro Gorostiza se refugió en la fortaleza de su delantera para crecer desde la solidez. Desde ahí logró volver a ponerse en ventaja con otra trabajada acción por el eje que permitió a Ortega regalar un ápice de calma a sus compañeros (8-10, min. 24). Más aún cuando la línea chamiza se estiró tras el saque de una touche en una jugada mil veces ensayada: fijó Jaime Barrios al placador y Jaime Powys se coló por el intervalo con un amago de cadera. Dos trazos de brillantez que pronto se vieron empañados por la falta de atención y disciplina en defensa antes del descanso.

No mejoró la imagen del equipo blanquinegro en una segunda mitad con dos caras bien diferentes. De inició apareció la mejor versión con la línea de tres cuartos rebosante de inspiración como demostró Jerónimo Alonso habilitando a Minguillón para que el zaguero internacional español, fichado este verano, pusiese mucha tierra de por medio en el marcador con una cabalgada por el lado cerrado (14-27, min. 46). Casi a renglón seguido, David Alonso recogió el oval tras una sucesión de errores y lo condujo hasta la zona de ensayo. El 14-34 que dictó el marcador no fue obstáculo para los locales, armados de una fe inquebrantable. Solo así se entiende el empuje constante que llevó a sus delanteros a lograr tres ensayos consecutivos bajo la misma fórmula de tornillo y maul hasta quedarse a un solo tanto de culminar la remontada (33-34, min. 73). Un hundimiento en el que Ortega ejerció de salvavidas con dos patadas que derribaron la infinita resistencia de un rival cada vez más exigente.