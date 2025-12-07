Bálsamo de Copa para Inexo El Salvador

El Salvador afrontó la cita como si fuera una final, con todas las carnes de su despensa en el asador. Es la consecuencia de un ... mes en que recibió tres pescozones en tres competiciones distintas: en Liga contra el colista Barça, que le obligará a picar piedra para entrar en el sexteto de honor; en Supercopa contra el VRAC en el derbi, final que compitió hasta el final; y en Copa contra La Vila, cuando llegó al minuto 80 con ventaja y ahora le toca preguntar por los resultados del equipo alicantino para conseguir el billete de semifinal.

lNexo El Salvador Pelaz, Diego González, Coronel; Rodrigo Fernández, Fontaine; Du Plooy, Santa Cruz, Arranz; Munilla, Enciso; Jerónimo Alonso, Barrios, Zuriarrain, Julio Sanz; y Martín Toca. También jugaron Vega, Romanos, Peña, Saúl Alonso, Jaime Powys, Chico, David Alonso y Jacobo Ruiz. 59 - 9 Sant Cugat Domenech, Bernaldo, Bidone; Ginel, Pelayo; Viruez, Casat, Hinojosa; Luca Belsa, Picole; Serrano, Max Belsa, Roger Martínez, Gerard Martínez; y Ortiz. También jugaron Valls, Podgaetzky, Clariana, Ocampo, Asier González, Castro, Emilio Gutiérrez y Santiago García. Anotación 7-0 (min. 4): ensayo y transformación de Munilla. 14-0 (min. 7): ensayo de Diego González y transformación de Munilla. 21-0 (min. 17): ensayo de Du Plooy yh transformación de Munilla. 28-0 (min. 24): ensayo de Du Plooy y transformación de Munilla. 35-0 (min. 32): ensayo de Diego González y transformación de Munilla 40-0 (min. 40): ensayo de Du Plooy. 47-0 (min. 47): ensayo de Vega y transformación de Enciso. 47-7 (min. 49): ensayo de Emilio Gutiérrez y transformación de Picole. 52-7 (min. 65): ensayo de Jerónimo Alonso. 59-7 (min. 80): ensayo de David Alonso y transformación de Saúl Alonso. El Salvador consigue el bonus ofensivo.

Árbitros González de Luis, andaluz. Amarillas a Peña (min. 72); Roger Martínez (min. 62) y Emilio Gutiérrez (min. 74).

Otros datos Pepe Rojo. Copa del Rey, 3ª jornada en el grupo B. Entrada muy pobre. Mañana desapacible y ventosa. El Salvador entregó una placa a Sant Cugat en su primera visita con el equipo masculino. Minuto de silencio en memoria de María Portillo, madre de Mar Álvarez, ex preparadora física de El Salvador.

La visita del Sant Cugat, una de las mejores canteras de España, tenía el atractivo de ver en directo al líder de la DH Élite. Una experiencia frustrante porque bastó un cuarto de hora para confirmar que la Primera y la Segunda del rugby nacional viven en realidades distintas, ya no es la paliza en el marcador, comprensible y asumible para los aficionados al oval, sino que hay fases en los partidos en los que no hay competencia.

La diferencia fue de juego y, además, de físico; desde la cabina de prensa se vio a un Sant Cugat pequeño, falto de centímetros y de kilos, que sufrió en exceso los primeros contactos de la mañana; a los doce minutos, contra un El Salvador que entró el galope, los catalanes perdieron a dos jugadores por lesión. Sin opciones de agruparse en defensa, de asumir el ritmo de juego, El Salvador firmó dos ensayos en sus primeras posesiones en ataque, el segundo tras un gran inicio de jugada de Alfonso Enciso, titular junto a Martín Toca, los recientes campeones de Europa M18.

El Salvador, además, arrolló en las fases estáticas y aprovechó la mañana para experimentar ataques de todos los colores; Du Plooy, desde la tercera, y Diego González, desde la primera, se pusieron las botas para cosechar puntos de melés, una a cinco metros de los palos, y de touch-maul; Facu Munilla, buen sustituto del lesionado Santi Ortega en los pateos, acertó en sus cinco primeros intentos y el, marcador se disparó hasta el 40-0 del descanso. Sant Cugat bastante hizo con aguantar con los quince en el campo, con muchos parones para recomponer las molestias de sus jugadores; hubo un momento en que el árbitro se despistó y dejó seguir el partido cuando la segunda catalana, el 4 y el 5, estaban en el suelo fuera de combate.

Gorostiza movió el equipo de cara a la segunda parte, con cuatro cambios de salida, y el juego se resintió; con menos continuidad en el juego, unos y otros perdieron intensidad, como si tuvieran ganas de llegar al ochenta lo antes posible. Ese bajón le permitió al Sant Cugat salvar los muebles con un ensayo que celebró con un triunfo; normal, ya que vino después de un buen trabajo de su delantera. Ese 47-7 cerró el único aliciente al partido, que se abrió a las caras feas del juego, las de posibles lesiones, como la de Bauti Arranz poco antes del descanso, y las de protestas y gestos innecesarios, que el árbitro cortó con tres amarillas en diez minutos y varias sanciones de diez metros.

La próxima jornada El Salvador jugará en dos campos; de corto lo hará en Hernani, donde debe ganar, a ser posible con bonus ofensivo; y de largo, vía internet, en Sevilla, donde apostará por una victoria del Ciencias contra La Vila que dejaría las espadas en alto de cara al duelo de la última jornada copera entre castellanos y andaluces.