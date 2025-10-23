El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marc Márquez Afp
MotoGP

Marc Márquez no volverá a competir hasta 2026

Los médicos recomiendan que permanezca durante cuatro semanas más con el brazo completamente inmovilizado antes de empezar la rehabilitación

Jesús Gutiérrez

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:39

Marc Márquez no volverá a competir en el Mundial este año. El piloto español, campeón del mundo de MotoGP, será baja lo que queda de temporada después de haber pasado por el quirófano hace 10 días.

Tras las pruebas realizadas se confirma que la evolución de su lesión en el brazo derecho es «positiva» y que va «procediendo de forma normal». Sin embargo, los médicos recomiendan que permanezca durante cuatro semanas más con el brazo completamente inmovilizado antes de empezar la rehabilitación.

De esta forma, Márquez se perderá la cita posterior a la de Malasia, la de Portugal, algo que ya estaba casi seguro, pero, también, la de la Comunidad Valenciana -última prueba del año- y el test posterior, el del martes 18 de noviembre.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

