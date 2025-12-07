El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
Lando Norris besa el trofeo de ganador del GP de Brasil. Reuters

Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso

El piloto inglés, flamante nuevo rey del gran circo, ha completado la senda que le ha dictado McLaren desde que era un niño en karts

David Sánchez de Castro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:31

Comenta

Lando Norris (Bristol, 1999) cerró en 2025 un camino que nació entre karts y fórmulas menores y que terminó por coronarle como campeón del mundo ... de Fórmula 1. Es, desde este domingo, el trigésimo quinto miembro del selecto club de reyes de la máxima competición del automovilismo, algo que se ha producido no sin mucho buscarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Un vehículo choca contra la escultura del toro en los jardines de la Rubia
  5. 5 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas
  6. 6

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  7. 7

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  8. 8

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  9. 9 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  10. 10

    El último esqueleto de la crisis cumple 15 años de ocupaciones, incendios y miseria en San Isidro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso

Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso